Tak Mudah Kekurangan, 5 Weton Ini Disebut Berlimpah Rezeki Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton merupakan perhitungan hari dan pasaran kelahiran yang secara turun-temurun digunakan untuk menggambarkan karakter serta perjalanan kehidupan seseorang. Bagi sebagian masyarakat, weton juga dikaitkan dengan gambaran mengenai keberuntungan dan rezeki.

Di antara berbagai weton, terdapat sejumlah kelahiran yang dalam kepercayaan primbon Jawa disebut memiliki peruntungan baik dalam urusan materi. Istilah tibo sugih kerap digunakan untuk menggambarkan seseorang yang dipercaya memiliki jalan rezeki relatif lancar dan peluang menuju kehidupan berkecukupan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang dipercaya memiliki peruntungan tibo sugih. Kepercayaan tersebut merupakan bagian dari tradisi dan tafsir primbon Jawa, bukan kepastian mengenai kondisi ekonomi seseorang.

Berikut lima weton yang disebut memiliki karakter dan peruntungan tersebut:

1. Senin Pahing – Disebut Punya Daya Tarik Rezeki Orang yang lahir pada Senin Pahing dalam primbon digambarkan sebagai pribadi bersemangat dan memiliki daya tarik kuat. Sifat mudah bergaul membuat mereka dipercaya lebih gampang memperoleh dukungan dari lingkungan sekitar.

Dalam urusan pekerjaan maupun usaha, weton ini diyakini memiliki peluang untuk mendapatkan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan. Rezeki bahkan dipercaya dapat muncul melalui kesempatan yang sebelumnya tidak diperkirakan.

2. Rabu Wage – Pandai Mengelola Kesempatan Rabu Wage digambarkan sebagai weton dengan karakter yang tenang dan mampu menjaga keseimbangan dalam mengambil keputusan. Kemampuan berpikir sebelum bertindak dipercaya membantu mereka ketika berhadapan dengan urusan pekerjaan maupun keuangan.

Pemilik weton ini juga disebut memiliki kecenderungan untuk mengelola penghasilan secara hati-hati. Dalam tafsir primbon, kemampuan tersebut membuat peluang untuk mengembangkan usaha atau mengelola modal menjadi lebih terbuka.

3. Jumat Kliwon – Karisma yang Mengundang Kepercayaan Jumat Kliwon merupakan salah satu weton yang cukup dikenal dalam tradisi Jawa. Weton ini kerap dikaitkan dengan karakter berwibawa, kuat secara kepribadian, dan memiliki daya tarik tersendiri.