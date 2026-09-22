Tak Mudah Kekurangan, 5 Weton Ini Disebut Berlimpah Rezeki Menurut Primbon Jawa

seseorang yang sugeng sejak napak tanah
JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton merupakan perhitungan hari dan pasaran kelahiran yang secara turun-temurun digunakan untuk menggambarkan karakter serta perjalanan kehidupan seseorang. Bagi sebagian masyarakat, weton juga dikaitkan dengan gambaran mengenai keberuntungan dan rezeki.
Di antara berbagai weton, terdapat sejumlah kelahiran yang dalam kepercayaan primbon Jawa disebut memiliki peruntungan baik dalam urusan materi. Istilah tibo sugih kerap digunakan untuk menggambarkan seseorang yang dipercaya memiliki jalan rezeki relatif lancar dan peluang menuju kehidupan berkecukupan.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang dipercaya memiliki peruntungan tibo sugih. Kepercayaan tersebut merupakan bagian dari tradisi dan tafsir primbon Jawa, bukan kepastian mengenai kondisi ekonomi seseorang.
Berikut lima weton yang disebut memiliki karakter dan peruntungan tersebut:
Baca Juga:Rezeki Mulai Terbuka, 7 Weton Ini Disebut Akan Keluar dari Masa Sulit Menurut Primbon Jawa
Orang yang lahir pada Senin Pahing dalam primbon digambarkan sebagai pribadi bersemangat dan memiliki daya tarik kuat. Sifat mudah bergaul membuat mereka dipercaya lebih gampang memperoleh dukungan dari lingkungan sekitar.
Dalam urusan pekerjaan maupun usaha, weton ini diyakini memiliki peluang untuk mendapatkan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan. Rezeki bahkan dipercaya dapat muncul melalui kesempatan yang sebelumnya tidak diperkirakan.
Rabu Wage digambarkan sebagai weton dengan karakter yang tenang dan mampu menjaga keseimbangan dalam mengambil keputusan. Kemampuan berpikir sebelum bertindak dipercaya membantu mereka ketika berhadapan dengan urusan pekerjaan maupun keuangan.
Pemilik weton ini juga disebut memiliki kecenderungan untuk mengelola penghasilan secara hati-hati. Dalam tafsir primbon, kemampuan tersebut membuat peluang untuk mengembangkan usaha atau mengelola modal menjadi lebih terbuka.
Jumat Kliwon merupakan salah satu weton yang cukup dikenal dalam tradisi Jawa. Weton ini kerap dikaitkan dengan karakter berwibawa, kuat secara kepribadian, dan memiliki daya tarik tersendiri.
Kepercayaan orang lain menjadi salah satu hal yang dalam tafsir primbon dapat membuka kesempatan bagi pemilik weton ini. Relasi yang terbangun dengan baik dipercaya bisa berkembang menjadi kerja sama atau peluang yang mendukung kehidupan mereka.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang
Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022