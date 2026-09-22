Rezeki Mulai Terbuka, 7 Weton Ini Disebut Akan Keluar dari Masa Sulit Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam kehidupan, kondisi sulit tidak selalu berlangsung selamanya. Ada orang yang harus melewati berbagai keterbatasan dan perjuangan panjang sebelum akhirnya menemukan kehidupan yang lebih mapan.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta gambaran mengenai peruntungan seseorang. Primbon Jawa menjadi salah satu rujukan tradisional yang hingga kini masih digunakan sebagian masyarakat untuk melihat berbagai aspek tersebut.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat sejumlah weton yang dalam ramalan primbon dikenal memiliki perjalanan hidup penuh tantangan. Meski demikian, mereka dipercaya dapat mengalami perubahan nasib setelah melewati berbagai ujian dan memasuki fase kehidupan yang lebih baik.

Berikut tujuh weton yang disebut memiliki kisah perjuangan panjang dan berpeluang memasuki masa yang lebih sejahtera menurut kepercayaan primbon Jawa:

1. Weton Selasa Wage Pemilik weton Selasa Wage digambarkan sebagai sosok yang tekun dan tidak mudah menyerah. Perjalanan hidupnya disebut tidak selalu berjalan mulus, terutama ketika masih berada pada usia muda.

Berbagai usaha yang dilakukan terkadang belum memberikan hasil sesuai harapan. Namun, menurut ramalan primbon, keadaan tersebut dapat berubah ketika mereka memasuki fase kehidupan berikutnya.

Peluang memperoleh penghasilan yang lebih baik dipercaya semakin terbuka, terutama melalui usaha mandiri maupun bisnis yang dirintis secara perlahan. Ketekunan menjadi modal penting bagi Selasa Wage untuk meningkatkan kondisi ekonominya.

2. Weton Jumat Kliwon Jumat Kliwon dalam primbon Jawa kerap dikaitkan dengan karakter yang kuat dan memiliki sisi spiritual yang menonjol. Dalam perjalanan hidupnya, weton ini dipercaya dapat menghadapi sejumlah persoalan, termasuk tantangan dalam urusan keuangan.

Namun, kesabaran dalam melewati masa sulit diyakini menjadi bagian dari proses menuju kehidupan yang lebih baik. Setelah menghadapi berbagai hambatan, peluang rezeki dapat datang dari arah yang tidak disangka-sangka.