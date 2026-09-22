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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 23 September 2026 | 03.04 WIB

Rezeki Datang Mendadak, 5 Shio Ini Disebut Bakal Naik Kelas Secara Finansial

seseorang yang hartanya nyaring terdengar - Image

seseorang yang hartanya nyaring terdengar

JawaPos.com - Rezeki bisa hadir melalui berbagai cara. Ada orang yang membangun kondisi finansial secara perlahan lewat kerja keras, sementara sebagian lainnya memperoleh kesempatan tidak terduga yang membuka jalan menuju kondisi ekonomi yang lebih baik.

Dalam astrologi Tiongkok, shio kerap dikaitkan dengan karakter, peruntungan, serta peluang yang mungkin dihadapi seseorang. Namun, berbagai ramalan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang diramalkan memperoleh peluang finansial menarik dalam waktu dekat. Kesempatan tersebut disebut dapat datang melalui pekerjaan, bisnis, investasi, maupun sumber rezeki lainnya.

Berikut lima shio yang dimaksud:

1. Shio Naga

Shio Naga kerap dikaitkan dengan kekuatan, keberanian, dan jiwa kepemimpinan. Dalam ramalan kali ini, mereka disebut memiliki peluang untuk mengalami perkembangan finansial dalam beberapa hari mendatang.

Kesempatan yang sebelumnya sempat terhambat diprediksi mulai menemukan jalan keluar. Hal tersebut bisa berkaitan dengan bisnis, proyek, maupun keputusan finansial yang sebelumnya belum memberikan hasil sesuai harapan.

Jika peluang tersebut benar-benar muncul, Naga diyakini dapat memanfaatkannya untuk memperbaiki kondisi keuangan, menambah aset, atau mengembangkan usaha.

2. Shio Tikus

Pemilik shio Tikus dikenal dalam astrologi Tiongkok sebagai sosok yang cermat dan pandai membaca keadaan. Karakter tersebut membuat mereka dipercaya mampu melihat peluang yang mungkin terlewatkan oleh orang lain.

Dalam waktu dekat, shio Tikus diramalkan mendapat kesempatan finansial baru. Bentuknya bisa berupa bonus pekerjaan, tawaran karier, proyek tambahan, maupun peluang usaha yang sebelumnya tidak diperhitungkan.

Kemampuan mengatur pemasukan juga menjadi modal penting. Jika memperoleh tambahan uang, pengelolaan yang bijak dapat membantu menjaga kondisi finansial tetap stabil.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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