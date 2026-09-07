Ditempa Masalah Keuangan, 5 Shio Ini Diprediksi Naik Kelas hingga Hidup Serba Berkecukupan

seseorang yang naik ke level teratas Sumber foto: Freepik/Propicks
JawaPos.com – Perjalanan menuju kehidupan mapan tidak selalu berjalan mulus. Masalah pekerjaan, pengeluaran yang membengkak, hingga kegagalan dalam mengelola keuangan bisa menjadi pengalaman yang harus dilewati seseorang sebelum mencapai kondisi finansial yang lebih baik.
Dalam astrologi Tionghoa, pengalaman tersebut dipercaya dapat membentuk karakter sejumlah shio menjadi lebih kuat dan bijaksana dalam menghadapi persoalan finansial.
Alih-alih menyerah ketika mengalami kesulitan, mereka justru dianggap mampu menjadikan kegagalan sebagai bahan evaluasi. Setelah melewati berbagai ujian, kondisi keuangan pun diyakini berpeluang menjadi lebih stabil dan terarah.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang disebut memiliki peluang menikmati peningkatan finansial setelah berhasil melewati berbagai persoalan ekonomi.
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Berikut lima shio tersebut:
Shio Naga kerap diasosiasikan dengan keberanian, kepemimpinan, dan ambisi besar. Namun, perjalanan finansial pemilik shio ini tidak selalu berlangsung tanpa hambatan.
Sebagian dari mereka digambarkan pernah mengalami tekanan ekonomi, kehilangan pekerjaan, hingga menghadapi persoalan utang. Kondisi tersebut justru menjadi pengalaman yang membuat mereka lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.
Setelah belajar dari kegagalan, Naga disebut mampu menyusun strategi keuangan yang lebih matang. Mereka tidak lagi mudah mengambil keputusan secara terburu-buru dan mulai mempertimbangkan risiko sebelum bertindak.
Dalam ramalan tersebut, pengalaman masa lalu menjadi modal bagi Naga untuk menciptakan peluang baru. Kekayaan yang diperoleh nantinya bukan hanya hasil keberuntungan, tetapi juga buah dari proses panjang dan berbagai pelajaran hidup.
Kerbau dikenal sebagai sosok yang tekun, sabar, dan lebih memilih proses bertahap daripada mengejar hasil instan.
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Jawa Pos
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