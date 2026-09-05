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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 5 September 2026 | 23.14 WIB

Rezeki Mulai Terbuka Lebar, 6 Shio Ini Disebut Bakal Naik Kelas dari Sederhana Jadi Berjaya

seseorang yang genggam kejayaan abadi./Freepik. - Image

seseorang yang genggam kejayaan abadi./Freepik.

JawaPos.com – Kehidupan tidak selalu berjalan dalam kondisi yang sama. Ada kalanya seseorang harus melewati masa penuh tekanan, keterbatasan, dan kegagalan sebelum akhirnya menemukan jalan menuju keadaan yang lebih baik.

Dalam astrologi Tiongkok, perjalanan tersebut kerap digambarkan melalui pergerakan energi dan keberuntungan yang dipercaya dapat memengaruhi kehidupan seseorang. Ketika fase keberuntungan datang, mereka yang sebelumnya menghadapi banyak tantangan diyakini berpeluang mengalami perubahan nasib.

Sejumlah shio bahkan disebut memiliki momentum untuk meninggalkan masa sulit dan memasuki periode yang lebih makmur. Rezeki bisa datang melalui pekerjaan, usaha, hubungan sosial, maupun peluang lain yang sebelumnya tidak diperhitungkan.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan, bukan jaminan mengenai masa depan seseorang. Kondisi finansial dan keberhasilan tetap dipengaruhi oleh kerja keras, keputusan, keterampilan, serta berbagai faktor kehidupan lainnya.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, berikut enam shio yang disebut-sebut akan mengalami perubahan nasib signifikan dan memasuki fase kehidupan yang lebih berkecukupan.

1. Shio Kerbau – Ketekunan Berbuah Kemakmuran

Shio Kerbau dikenal sebagai sosok yang kuat, sabar, dan memiliki daya tahan tinggi ketika menghadapi persoalan. Mereka biasanya tidak mudah menyerah meski harus melewati proses panjang untuk mencapai tujuan.

Menurut ramalan, berbagai perjuangan yang selama ini dijalani mulai menunjukkan hasil. Kesempatan baru dapat muncul melalui pekerjaan, usaha, maupun hubungan dengan orang-orang di sekitar.

Bagi Kerbau yang selama ini menjalani kehidupan sederhana, periode tersebut dipercaya menjadi momentum untuk meningkatkan kondisi ekonomi. Penghasilan yang bertambah dan peluang baru membuat mereka berpotensi menikmati kehidupan yang lebih nyaman.

2. Shio Ular – Strategi Cerdas Membuka Pintu Rezeki

Ular kerap dikaitkan dengan kecerdikan, kemampuan membaca situasi, dan strategi yang matang. Karakter tersebut membuat mereka dipercaya mampu menemukan jalan keluar ketika menghadapi kondisi sulit.

Dalam ramalan kali ini, kemampuan tersebut justru menjadi modal penting untuk memasuki fase keberuntungan. Peluang yang sebelumnya tidak terlihat dapat mulai terbaca dan dimanfaatkan dengan lebih baik.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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