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Rabbany Wanadriani
Rabu, 23 September 2026 | 02.58 WIB

Rezeki Makin Lancar di September 2026, 5 Shio Ini Diramal Punya Banyak Peluang Emas

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan perjalanan keberuntungan yang berbeda. Memasuki September 2026, sejumlah shio disebut berada dalam periode yang lebih terbuka terhadap peluang finansial.

Ramalan tersebut menggambarkan adanya kemungkinan datangnya pemasukan tambahan, kesempatan bisnis, hingga hasil dari usaha yang telah dilakukan sebelumnya. Meski demikian, ramalan shio sebaiknya dipandang sebagai hiburan dan kepercayaan tradisional, bukan kepastian mengenai kondisi keuangan seseorang.

Dilansir dari Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut memiliki peluang menikmati kehidupan lebih sejahtera sepanjang September 2026. Berikut gambaran keberuntungan masing-masing shio.

1. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal memiliki kecerdasan dan kemampuan membaca kesempatan. Karakter tersebut membuat mereka dipercaya mampu menemukan celah yang menguntungkan ketika menghadapi berbagai situasi.

Pada September 2026, peluang tambahan penghasilan disebut dapat muncul melalui perdagangan, bisnis daring, maupun pekerjaan sampingan. Pemasukan juga dipercaya bisa berasal dari bonus pekerjaan, tawaran dari rekan, atau pembayaran utang lama. Namun, keberuntungan tersebut tetap perlu diimbangi dengan sikap bijaksana dalam mengelola uang.

2. Shio Kerbau

Ketekunan menjadi salah satu karakter yang lekat dengan Shio Kerbau. Mereka digambarkan sebagai sosok yang tidak mudah menyerah dan bersedia menunggu hasil dari proses panjang yang telah dijalani.

September 2026 disebut menjadi periode ketika usaha sebelumnya mulai menunjukkan hasil. Investasi yang telah berlangsung cukup lama berpotensi memberikan keuntungan, sementara pekerja dapat memperoleh tambahan penghasilan dari lembur atau tugas tertentu. Bidang seperti pertanian, properti, dan bisnis makanan juga disebut cocok dengan karakter shio ini.

3. Shio Macan

Berani mengambil keputusan menjadi kekuatan utama Shio Macan. Mereka dikenal penuh semangat dan tidak ragu mencoba sesuatu yang berbeda ketika melihat peluang.

Pada September 2026, keberanian tersebut dipercaya dapat membuka kesempatan baru. Bagi pelaku usaha, memulai bisnis atau memperluas pasar disebut dapat memberikan pengalaman dan hasil positif. Sementara bagi karyawan, kesediaan mengambil tanggung jawab tambahan berpotensi membawa apresiasi dari tempat kerja.

4. Shio Ular

Editor: Setyo Adi Nugroho
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