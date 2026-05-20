Sudah Tidak Lagi Bereaksi terhadap Hinaan? Anda Telah Menguasai 9 Keterampilan Mental Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era digital yang penuh opini, komentar tajam, dan kritik instan, kemampuan untuk tetap tenang saat dihina menjadi salah satu bentuk kecerdasan emosional yang semakin langka.

Banyak orang merasa perlu membela diri, membalas, atau setidaknya membuktikan bahwa mereka tidak pantas diperlakukan buruk.

Namun, ada level kedewasaan mental yang lebih tinggi: ketika hinaan tidak lagi memiliki kuasa untuk mengendalikan emosi Anda.

Bukan berarti Anda menjadi dingin, pasif, atau kehilangan harga diri. Sebaliknya, ini menunjukkan bahwa Anda telah mengembangkan sejumlah keterampilan psikologis yang membuat Anda lebih stabil, sadar diri, dan tahan terhadap tekanan sosial.

Psikologi modern menjelaskan bahwa orang yang tidak mudah terpancing oleh hinaan biasanya bukan “tidak peduli”, melainkan memiliki fondasi mental yang kuat.

Mereka mampu memisahkan identitas diri dari opini orang lain, memahami motif di balik perilaku negatif, dan memilih respons yang lebih rasional daripada reaktif.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (18/5), terdapat 9 keterampilan mental yang kemungkinan besar telah Anda kuasai jika hinaan tidak lagi mengguncang Anda.

1. Regulasi Emosi yang Matang

Kemampuan pertama adalah regulasi emosi, yaitu keterampilan mengelola perasaan tanpa membiarkannya mengambil alih perilaku.