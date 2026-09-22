Bakat Bisnisnya Kuat, 4 Shio Ini Disebut Punya Jalan Mudah Menuju Kesuksesan Finansial

ilustrasi shio kaya raya. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Kemampuan menghasilkan uang setiap orang tentu berbeda. Ada yang mengandalkan keterampilan, ada pula yang membangun penghasilan melalui bisnis, investasi, maupun profesi tertentu.
Dalam astrologi Tionghoa, beberapa shio dipercaya memiliki karakter yang mendukung kemampuan mereka dalam mengembangkan penghasilan. Sifat seperti ketekunan, keberanian, kecerdasan, hingga kemampuan membaca peluang disebut menjadi kekuatan mereka.
Dilansir dari Horoscope, berikut empat shio yang dalam astrologi Tionghoa disebut memiliki bakat untuk memanfaatkan kemampuan dan peluang demi membangun kondisi finansial yang lebih baik.
Shio Kerbau dikenal sebagai pribadi yang menyukai kehidupan nyaman dan stabil. Mereka juga disebut memiliki ketertarikan terhadap berbagai bidang yang berkaitan dengan keindahan, seperti seni, desain, hingga fashion.
Kemampuan tersebut dapat menjadi modal untuk mengembangkan pekerjaan atau bisnis yang menghasilkan pendapatan. Ditambah karakter sabar dan tekun, Kerbau cenderung tidak terburu-buru dalam mengejar hasil.
Dalam urusan keuangan, mereka lebih memilih membangun kondisi finansial secara bertahap. Keinginan untuk memiliki kehidupan yang aman dan stabil membuat mereka berusaha mempertahankan penghasilan sekaligus mengelolanya dengan hati-hati.
Macan sering digambarkan sebagai sosok yang percaya diri dan memiliki daya tarik kuat. Karakter tersebut membuat mereka relatif mudah tampil menonjol ketika berada di lingkungan yang membutuhkan keberanian dan kemampuan berekspresi.
Dalam ramalan astrologi Tionghoa, bakat Macan disebut dapat berkembang di berbagai bidang kreatif dan komunikasi, seperti seni peran, musik, public speaking, hingga media sosial.
Mereka juga dikenal berani mengambil peluang dan tidak takut mencoba sesuatu yang baru. Jika kemampuan tersebut diarahkan dengan baik, hobi atau passion mereka dipercaya dapat berkembang menjadi sumber penghasilan.
Shio Ular dikenal memiliki pola pikir yang cermat, terorganisasi, dan penuh perhitungan. Mereka tidak hanya mengandalkan kerja keras, tetapi juga berusaha menemukan cara yang lebih efektif untuk menyelesaikan pekerjaan.
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