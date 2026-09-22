Rezeki Tak Pernah Sepi, 5 Shio Ini Konon Punya Naluri Kuat Meraih Kemakmuran

seseorang yang hartanya makin tak terbendung
JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, shio kerap dikaitkan dengan karakter, kepribadian, serta gambaran perjalanan hidup seseorang. Setiap shio dipercaya memiliki keunikan dan energi yang berbeda-beda.
Ada sosok yang dikenal gigih mengejar tujuan, sementara sebagian lainnya dipercaya memiliki keberuntungan yang membuat berbagai kesempatan datang pada waktu yang tepat.
Dalam kepercayaan tersebut, beberapa shio bahkan disebut mempunyai daya tarik rezeki yang kuat. Mereka diyakini lebih mudah menemukan peluang, memperoleh bantuan dari orang sekitar, hingga mendapatkan kesempatan yang dapat meningkatkan kondisi finansial.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, berikut lima shio yang dipercaya memiliki keberuntungan kuat dan dekat dengan kemakmuran.
Shio Naga sering dikaitkan dengan kekuatan, kewibawaan, dan kepemimpinan. Orang yang lahir di bawah shio ini dipercaya memiliki karakter percaya diri serta kemampuan alami untuk menarik perhatian orang lain.
Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, sifat tersebut dianggap dapat membantu mereka membangun koneksi dan memperoleh berbagai kesempatan.
Tidak sedikit kepercayaan astrologi yang menggambarkan Naga sebagai sosok yang berani mengambil langkah besar. Ketika kesempatan datang, mereka dianggap mampu memanfaatkannya untuk membuka jalan menuju pencapaian finansial yang lebih tinggi.
Shio Tikus dikenal memiliki kecerdikan dan kemampuan membaca situasi. Mereka dipercaya mampu menemukan peluang dari hal-hal kecil yang terkadang luput dari perhatian orang lain.
Dalam mengelola keuangan, karakter yang penuh perhitungan membuat shio ini dianggap tidak gegabah mengambil keputusan. Mereka cenderung mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan langkah.
Bahkan ketika menghadapi kegagalan, Shio Tikus dipercaya cepat mencari alternatif baru. Kemampuan beradaptasi inilah yang membuat mereka sering dikaitkan dengan peluang finansial yang terus terbuka.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang
Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022