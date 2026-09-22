Rezeki Tak Pernah Sepi, 5 Shio Ini Konon Punya Naluri Kuat Meraih Kemakmuran

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, shio kerap dikaitkan dengan karakter, kepribadian, serta gambaran perjalanan hidup seseorang. Setiap shio dipercaya memiliki keunikan dan energi yang berbeda-beda.

Ada sosok yang dikenal gigih mengejar tujuan, sementara sebagian lainnya dipercaya memiliki keberuntungan yang membuat berbagai kesempatan datang pada waktu yang tepat.

Dalam kepercayaan tersebut, beberapa shio bahkan disebut mempunyai daya tarik rezeki yang kuat. Mereka diyakini lebih mudah menemukan peluang, memperoleh bantuan dari orang sekitar, hingga mendapatkan kesempatan yang dapat meningkatkan kondisi finansial.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, berikut lima shio yang dipercaya memiliki keberuntungan kuat dan dekat dengan kemakmuran.

1. Shio Naga – Karisma Kuat dan Penuh Peluang Shio Naga sering dikaitkan dengan kekuatan, kewibawaan, dan kepemimpinan. Orang yang lahir di bawah shio ini dipercaya memiliki karakter percaya diri serta kemampuan alami untuk menarik perhatian orang lain.

Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, sifat tersebut dianggap dapat membantu mereka membangun koneksi dan memperoleh berbagai kesempatan.

Tidak sedikit kepercayaan astrologi yang menggambarkan Naga sebagai sosok yang berani mengambil langkah besar. Ketika kesempatan datang, mereka dianggap mampu memanfaatkannya untuk membuka jalan menuju pencapaian finansial yang lebih tinggi.

2. Shio Tikus – Cermat Membaca Kesempatan Shio Tikus dikenal memiliki kecerdikan dan kemampuan membaca situasi. Mereka dipercaya mampu menemukan peluang dari hal-hal kecil yang terkadang luput dari perhatian orang lain.

Dalam mengelola keuangan, karakter yang penuh perhitungan membuat shio ini dianggap tidak gegabah mengambil keputusan. Mereka cenderung mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan langkah.