Jarang Terduga, 9 Weton Ini Dipercaya Punya Naluri Kuat Terhindar dari Marabahaya

Ilustrasi selamat dari bahaya (prostooleh/Freepik)
JawaPos.com - Weton dalam tradisi Jawa tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran. Dalam kepercayaan masyarakat, weton juga kerap dikaitkan dengan karakter, rezeki, keberuntungan, hingga perjalanan hidup seseorang.
Salah satu kepercayaan yang masih berkembang adalah adanya weton tertentu yang dianggap memiliki keberuntungan atau perlindungan khusus. Pemiliknya dipercaya lebih sering lolos dari kejadian yang berpotensi membahayakan.
Cerita mengenai hal tersebut banyak berkembang secara turun-temurun. Ada yang mengaitkannya dengan firasat, intuisi, pertolongan orang lain, atau kebetulan yang terjadi tepat pada waktunya.
Misalnya, seseorang tiba-tiba mengubah jadwal perjalanan dan kemudian mengetahui bahwa rute tersebut mengalami kecelakaan. Dalam pandangan sebagian masyarakat Jawa, kejadian semacam itu bisa dianggap sebagai bentuk keselamatan atau pertanda baik.
Namun, kepercayaan mengenai weton merupakan bagian dari tradisi dan budaya, sehingga tidak dapat dijadikan jaminan bahwa seseorang pasti terbebas dari bahaya.
Dilansir dari kanal YouTube LARAS SUKERTA, berikut sembilan weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa konon memiliki keberuntungan dalam menghadapi berbagai situasi sulit.
Jumat Legi termasuk weton yang sering dipandang memiliki aura positif dalam tradisi Jawa. Perpaduan hari Jumat dengan pasaran Legi dipercaya mencerminkan karakter lembut, mudah bergaul, dan memiliki hati yang baik.
Sifat tersebut diyakini membuat pemilik Jumat Legi lebih mudah mendapatkan simpati serta bantuan dari orang-orang di sekitarnya.
Dalam berbagai cerita yang berkembang, pemilik weton ini disebut beberapa kali lolos dari situasi yang berpotensi membahayakan. Keselamatan itu terkadang datang melalui kejadian sederhana, seperti perubahan rencana atau keterlambatan yang justru membuat mereka tidak berada di lokasi tertentu.
Selain mengandalkan keberuntungan, pemilik Jumat Legi tetap dianjurkan menjaga sikap, berhati-hati, dan tidak merasa lebih tinggi daripada orang lain.
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