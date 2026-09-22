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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 22 September 2026 | 19.49 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Selasa, 22 September 2026: Mulai Kembali dengan Perlahan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Sagittarius pada Selasa, 22 September 2026, mengingatkan bahwa kegagalan mencapai target sebelumnya bukan alasan untuk berhenti menjaga diri.

Jika pernah kesulitan menjalankan pola makan, olahraga, atau rutinitas sehat secara konsisten, Sagittarius dapat mencoba kembali tanpa harus menyalahkan diri sendiri.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Sagittarius pada Selasa, 22 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Perubahan gaya hidup membutuhkan proses sehingga tidak perlu langsung menetapkan target yang terlalu berat.

Memulai dari kebiasaan kecil yang mudah dilakukan justru dapat membantu Sagittarius membangun rutinitas secara bertahap.

Perhatikan kembali waktu tidur, pilihan makanan, serta jumlah aktivitas fisik yang dilakukan setiap hari.

Jika ingin berolahraga, pilih kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi tubuh saat itu.

Berjalan kaki, melakukan peregangan, atau latihan ringan dapat menjadi pilihan selama tubuh terasa cukup siap untuk melakukannya.

Editor: Novia Tri Astuti
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