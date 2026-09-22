Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Selasa, 22 September 2026: Seimbangkan Kerja dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Selasa, 22 September 2026, perlu dijaga dengan mengatur keseimbangan antara tanggung jawab, waktu istirahat, dan kondisi pikiran.
Kesibukan yang padat bisa membuat Capricorn terlalu larut dalam pekerjaan hingga lupa memberikan kesempatan bagi tubuh untuk memulihkan energi.
Jika aktivitas dilakukan terus-menerus tanpa jeda, kelelahan dapat mulai memengaruhi kemampuan berkonsentrasi maupun suasana hati.
Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Selasa, 22 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Karena itu, jangan menempatkan istirahat hanya sebagai sesuatu yang boleh dilakukan setelah semua pekerjaan selesai.
Susun jadwal dengan lebih realistis dan berikan waktu untuk berhenti sejenak ketika tubuh mulai menunjukkan tanda membutuhkan pemulihan.
Capricorn juga perlu memperhatikan pola pikir yang terus dipenuhi kekhawatiran.
Pikiran negatif yang tidak dikelola dapat membuat tekanan terasa semakin berat dan berpengaruh terhadap kualitas tidur maupun rutinitas harian.
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Jawa Pos
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