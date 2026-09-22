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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 22 September 2026 | 19.45 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Capricorn Selasa, 22 September 2026: Kendalikan Pengeluaran

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Keuangan Capricorn pada Selasa, 22 September 2026, membutuhkan perencanaan yang lebih terukur agar tekanan pekerjaan maupun kekhawatiran tentang masa depan tidak terbawa ke dalam keputusan finansial.

Pikiran yang sedang penuh dengan berbagai masalah terkadang membuat seseorang mencari kepuasan melalui pengeluaran spontan tanpa memikirkan dampaknya.

Berikut ramalan keuangan zodiak Capricorn pada Selasa, 22 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Karena itu, Capricorn sebaiknya tidak terburu-buru menggunakan uang ketika sedang berada dalam kondisi emosional.

Berikan waktu untuk menilai apakah pengeluaran tersebut benar-benar diperlukan atau hanya muncul karena dorongan sesaat.

Membuat daftar kebutuhan dapat membantu Capricorn melihat mana kewajiban yang harus segera dipenuhi dan mana keinginan yang masih bisa menunggu.

Cara sederhana ini juga dapat membantu menentukan batas belanja sehingga anggaran tidak mudah melebar.

Jika memiliki rencana melakukan perjalanan, persiapkan anggarannya sejak jauh-jauh hari.

Editor: Novia Tri Astuti
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