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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 22 September 2026 | 19.37 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Selasa, 22 September 2026: Lebih Peduli pada Diri Sendiri

Ilustrasi zodiak Libra (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)

JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Selasa, 22 September 2026, berkaitan dengan pentingnya memberikan perhatian lebih kepada diri sendiri tanpa terus dibebani tuntutan untuk selalu menjadi sempurna.

Libra mungkin terbiasa menetapkan standar tinggi dan merasa bersalah ketika tidak mampu memenuhi semua harapan yang muncul dari diri sendiri maupun lingkungan.

Tekanan seperti itu dapat membuat pikiran sulit benar-benar tenang, terlebih jika Libra merasa harus selalu terlihat kuat di hadapan orang lain.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Selasa, 22 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Cobalah memahami bahwa mengambil waktu untuk beristirahat bukan berarti mengabaikan tanggung jawab.

Tubuh dan pikiran juga membutuhkan jeda agar Libra dapat kembali menjalani aktivitas dengan energi yang lebih baik.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah meluangkan waktu untuk kegiatan yang menyenangkan tanpa memikirkan hasil akhirnya.

Memasak, membuat kue, menggambar, merawat tanaman, atau kembali menjalani hobi yang sempat ditinggalkan dapat menjadi pilihan sederhana.

Editor: Novia Tri Astuti
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