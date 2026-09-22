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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 22 September 2026 | 19.27 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Selasa, 22 September 2026: Jaga Pola Makan dan Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Gemini pada Selasa, 22 September 2026 perlu diperhatikan, terutama berkaitan dengan kebiasaan makan dan kesempatan untuk memulihkan energi.

Rutinitas yang padat dapat membuat Gemini terbiasa menunda waktu makan atau memilih makanan dengan terburu-buru tanpa mempertimbangkan kebutuhan tubuh.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Gemini pada Selasa, 22 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika pola tersebut terus terjadi, tubuh dapat lebih mudah kehilangan energi ketika Gemini harus menjalani banyak aktivitas.

Cobalah mulai membuat waktu makan lebih teratur dan pilih asupan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian.

Tidak perlu memaksakan perubahan besar sekaligus karena kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten juga dapat memberikan dampak positif.

Pastikan kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi dan hindari terlalu sering mengganti makanan utama dengan camilan yang kurang mengenyangkan.

Selain menjaga asupan, Gemini juga perlu memberikan ruang bagi diri sendiri untuk berhenti sejenak dari kesibukan.

Editor: Novia Tri Astuti
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