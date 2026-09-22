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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 22 September 2026 | 19.06 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Selasa, 22 September 2026: Jaga Energi dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Aries (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (freepik)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Aries pada Selasa, 22 September 2026 dapat dijaga dengan melakukan beberapa penyesuaian sederhana dalam keseharian.

Semangat Aries yang tinggi untuk menjalani berbagai kegiatan perlu disertai kemampuan mengenali kapan tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aries pada Selasa, 22 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aries tidak perlu merasa bersalah ketika membutuhkan jeda atau belum mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai target yang telah dibuat.

Memaksakan diri untuk terus produktif justru dapat membuat tanda-tanda kelelahan terabaikan.

Karena itu, perubahan kecil dalam rutinitas dapat menjadi langkah untuk menjaga kondisi tubuh sekaligus membantu pikiran tetap lebih tenang.

Perhatikan kembali jadwal tidur dan usahakan mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari.

Pola makan juga perlu dijaga dengan memilih asupan yang dapat mendukung kebutuhan energi selama beraktivitas.

Editor: Novia Tri Astuti
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