6 Zodiak Paling Mudah Terdistraksi. Sulit Mempertahankan Fokus Saat Beraktivitas

JawaPos.com - Enam zodiak ini sangat sangat mudah terdistraksi. Mereka cenderung kesulitan mempertahankan fokus, bahkan saat sedang mengerjakan kegiatan yang produktif.

Saat hendak mulai mengerjakan sesuatu, perhatian mereka justru mudah teralihkan oleh berbagai hal lain. Mulai dari menonton TV, membuka media sosial, menggunakan komputer, sampai bermain video game.

Berdasarkan informasi dari laman .yourtango yang dikutip pada (22/9) berikut enam zodiak yang seolah sulit mempertahankan fokus, bahkan hanya untuk satu menit.

Gemini

Gemini cenderung kurang konsisten karena sulit mendedikasikan dirinya pada satu hal. Mereka kerap kesulitan memperhatikan detail atau tetap berada pada jalur yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, mereka menempati posisi pertama pada ranking zodiak yang paling mudah terdistraksi.

Aries

Aries tidak suka merasa bosan. Mereka bisa membuat terlalu banyak agenda hanya untuk menghindari kewajiban utama. Mereka cenderung mengambil kepuusan yang impulsif. Aries bisa saja sudah beralih mengambil risiko lain sebelum konsekuensi dari keputusan sebelumnya benar-benar selesai.

Sagittarius

Sagittarius tidak menyukai kebosanan. Begitu pula dengan sesuatu yang monoton, rutinitas, serta keadaan yang biasa-biasa saja. Mereka dapat memikirkan persoalan besar dan memiliki kecerdasan tinggi, tetapi sulit bertahan terlalu lama pada satu topik.

Libra

Libra bisa berkonsentrasi dengan baik. Hanya saja mereka kerap merasa kesulitan menyelesaikan sesuatu yang sudah lama mereka mulai. Hal ini disebabkan karena mereka sudah menemukan hal lain untuk menjadi fokus berikutnya.

Leo