Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 22 September 2026 | 18.06 WIB

6 Zodiak Paling Mudah Terdistraksi. Sulit Mempertahankan Fokus Saat Beraktivitas

Ilustrasi seseorang yang terdistraksi. (Magnific) - Image

Ilustrasi seseorang yang terdistraksi. (Magnific)

JawaPos.com - Enam zodiak ini sangat sangat mudah terdistraksi. Mereka cenderung kesulitan mempertahankan fokus, bahkan saat sedang mengerjakan kegiatan yang produktif. 

Saat hendak mulai mengerjakan sesuatu, perhatian mereka justru mudah teralihkan oleh berbagai hal lain. Mulai dari menonton TV, membuka media sosial, menggunakan komputer, sampai bermain video game. 

Berdasarkan informasi dari laman .yourtango yang dikutip pada (22/9) berikut enam zodiak yang seolah sulit mempertahankan fokus, bahkan hanya untuk satu menit.  

Gemini cenderung kurang konsisten karena sulit mendedikasikan dirinya pada satu hal. Mereka kerap kesulitan memperhatikan detail atau tetap berada pada jalur yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, mereka menempati posisi pertama pada ranking zodiak yang paling mudah terdistraksi.

Aries tidak suka merasa bosan. Mereka bisa membuat terlalu banyak agenda hanya untuk menghindari kewajiban utama. Mereka cenderung mengambil kepuusan yang impulsif. Aries bisa saja sudah beralih mengambil risiko lain sebelum konsekuensi dari keputusan sebelumnya benar-benar selesai. 

Sagittarius tidak menyukai kebosanan. Begitu pula dengan sesuatu yang monoton, rutinitas, serta keadaan yang biasa-biasa saja. Mereka dapat memikirkan persoalan besar dan memiliki kecerdasan tinggi, tetapi sulit bertahan terlalu lama pada satu topik. 

Libra bisa berkonsentrasi dengan baik. Hanya saja mereka kerap merasa kesulitan menyelesaikan sesuatu yang sudah lama mereka mulai. Hal ini disebabkan karena mereka sudah menemukan hal lain untuk menjadi fokus berikutnya.

Leo dikenal sangat tidak sabaran. Mereka menginginkan segala sesuatu terjadi secepat mungkin dan tidak terlalu pandai menunggu dengan sabar. Bagi leo, orang lain justru sering menjadi sumber distraksi karena mereka biasanya memiliki banyak orang di dalam hidup yang membutuhkan perhatian.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Scorpio untuk Besok Rabu, 23 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio untuk Besok Rabu, 23 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Selasa, 22 September 2026 | 18.04 WIB

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Rabu 23 September 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa? - Image
Zodiak

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Rabu 23 September 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

Selasa, 22 September 2026 | 18.02 WIB

Ramalan Zodiak Libra untuk Besok Rabu, 23 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra untuk Besok Rabu, 23 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Selasa, 22 September 2026 | 18.01 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

6

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

7

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang

10

Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore