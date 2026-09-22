6 Zodiak Paling Mudah Terdistraksi. Sulit Mempertahankan Fokus Saat Beraktivitas

Ilustrasi seseorang yang terdistraksi. (Magnific)
JawaPos.com - Enam zodiak ini sangat sangat mudah terdistraksi. Mereka cenderung kesulitan mempertahankan fokus, bahkan saat sedang mengerjakan kegiatan yang produktif.
Saat hendak mulai mengerjakan sesuatu, perhatian mereka justru mudah teralihkan oleh berbagai hal lain. Mulai dari menonton TV, membuka media sosial, menggunakan komputer, sampai bermain video game.
Berdasarkan informasi dari laman .yourtango yang dikutip pada (22/9) berikut enam zodiak yang seolah sulit mempertahankan fokus, bahkan hanya untuk satu menit.
Gemini
Gemini cenderung kurang konsisten karena sulit mendedikasikan dirinya pada satu hal. Mereka kerap kesulitan memperhatikan detail atau tetap berada pada jalur yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, mereka menempati posisi pertama pada ranking zodiak yang paling mudah terdistraksi.
Aries
Aries tidak suka merasa bosan. Mereka bisa membuat terlalu banyak agenda hanya untuk menghindari kewajiban utama. Mereka cenderung mengambil kepuusan yang impulsif. Aries bisa saja sudah beralih mengambil risiko lain sebelum konsekuensi dari keputusan sebelumnya benar-benar selesai.
Sagittarius
Sagittarius tidak menyukai kebosanan. Begitu pula dengan sesuatu yang monoton, rutinitas, serta keadaan yang biasa-biasa saja. Mereka dapat memikirkan persoalan besar dan memiliki kecerdasan tinggi, tetapi sulit bertahan terlalu lama pada satu topik.
Libra
Libra bisa berkonsentrasi dengan baik. Hanya saja mereka kerap merasa kesulitan menyelesaikan sesuatu yang sudah lama mereka mulai. Hal ini disebabkan karena mereka sudah menemukan hal lain untuk menjadi fokus berikutnya.
Leo
Leo dikenal sangat tidak sabaran. Mereka menginginkan segala sesuatu terjadi secepat mungkin dan tidak terlalu pandai menunggu dengan sabar. Bagi leo, orang lain justru sering menjadi sumber distraksi karena mereka biasanya memiliki banyak orang di dalam hidup yang membutuhkan perhatian.
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