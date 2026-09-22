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Dhiaz Asihing Pamartany
Selasa, 22 September 2026 | 17.00 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Besok Rabu 23 September 2026: Jaga Pikiran Positif, Tetap Percaya Diri

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik)

JawaPos.com - Ramalan Virgo Rabu 23 September 2026 mengingatkan pentingnya menjaga pikiran tetap positif.

Perasaan negatif yang muncul sepanjang hari dapat memengaruhi rasa percaya diri dan membuat Virgo lebih mudah melihat berbagai hal dari sisi yang kurang menyenangkan.

Karena itu, cobalah mengarahkan pikiran pada hal-hal yang dapat memberikan semangat.

Sejumlah tantangan juga mungkin muncul dalam pekerjaan, hubungan asmara, hingga keuangan.

Suasana kerja dapat terasa membosankan, sementara sikap pasangan berpotensi memicu perdebatan.

Kondisi pemasukan juga perlu diperhatikan agar pengeluaran tidak menimbulkan masalah.

Berikut ramalan Virgo hari Rabu, 23 September 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Suasana di tempat kerja mungkin terasa kurang bersemangat. Beberapa momen membosankan dapat membuat Virgo kehilangan motivasi dalam menjalankan tugas.

Namun, cara Anda bekerja dapat membantu mengubah keadaan menjadi lebih baik. Tetap fokus dan gunakan metode kerja yang paling sesuai agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan hasil yang maksimal.

2. Cinta

Hubungan dengan pasangan mungkin menghadapi sedikit ketegangan. Perilaku pasangan berpotensi membuat Virgo terpancing untuk berdebat.

Sebaiknya jangan langsung merespons dengan emosi. Berikan waktu untuk menenangkan diri sebelum membicarakan persoalan. Sikap yang lebih tenang dapat membantu menjaga suasana di rumah tetap nyaman.

3. Keuangan

Arus pemasukan Virgo mungkin lebih sedikit dibandingkan biasanya. Kondisi tersebut dapat membuat Anda merasa kurang nyaman, terutama jika terdapat kebutuhan yang harus dipenuhi.

Editor: Novia Tri Astuti
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