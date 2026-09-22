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Dhiaz Asihing Pamartany
Selasa, 22 September 2026 | 16.57 WIB

Ramalan Zodiak Leo Rabu, 23 September 2026: Tekanan Meningkat, Jaga Emosi dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific)

JawaPos.com - Ramalan Leo Rabu 23 September 2026 membawa sejumlah tantangan yang perlu dihadapi dengan tenang.

Leo mungkin harus bekerja lebih keras untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tekanan yang meningkat dapat membuat aktivitas terasa lebih berat sehingga penting untuk mengatur waktu dan tenaga dengan baik.

Tidak hanya pekerjaan, hubungan dengan pasangan dan kondisi keuangan juga perlu mendapat perhatian.

Leo disarankan menghindari kebiasaan mencari kesalahan pasangan agar tidak memicu pertengkaran.

Di sisi lain, kondisi tubuh juga perlu dijaga karena tekanan dan aktivitas yang padat dapat membuat kesehatan terganggu.

Inilah ramalan lengkap zodiak Leo pada hari Rabu, 23 September 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Tekanan pekerjaan kemungkinan meningkat pada hari ini. Leo mungkin merasa kesulitan menyesuaikan diri dengan banyaknya tugas atau tuntutan yang harus diselesaikan.

Cobalah mengerjakan pekerjaan berdasarkan prioritas agar beban terasa lebih ringan.

Tidak perlu memaksakan diri menyelesaikan semuanya sekaligus. Kesabaran dan pengaturan waktu dapat membantu Leo menghadapi situasi tersebut.

2. Cinta

Dalam hubungan asmara, Leo perlu lebih berhati-hati dalam berkomunikasi dengan pasangan. Kebiasaan mencari kesalahan pasangan dapat memicu perdebatan atau konflik.

Sebelum menyampaikan kritik, pertimbangkan kembali cara penyampaiannya. Berusaha memahami pasangan dan menghindari perkataan yang dapat memperkeruh suasana akan membantu menjaga hubungan tetap harmonis.

3. Keuangan

Perkembangan keuangan Leo mungkin belum sesuai harapan. Kondisi tersebut membuat pengelolaan uang menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.

Editor: Novia Tri Astuti
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