Keberuntungan Zodiak Pekan Ini 6–12 April 2026: Leo, Cancer, Gemini Menuai Peluang Langka yang Besar

JawaPos.com - Pekan 6–12 April 2026 menjadi fase yang sarat energi dinamis dalam pergerakan astrologi.

Sejumlah konfigurasi planet menghadirkan momentum penting yang berpotensi mendorong perubahan signifikan dalam kehidupan.

Dalam periode ini, peluang tidak hanya datang sebagai kebetulan, melainkan sebagai hasil dari siklus panjang yang mulai mencapai titik puncaknya.

Salah satu peristiwa penting terjadi pada 8 April ketika Mars di Pisces membentuk keselarasan dengan Uranus di Taurus.

Kombinasi ini menciptakan energi yang tidak hanya kuat, tetapi juga jarang terjadi.

Situasi ini membuka ruang bagi terobosan besar, terutama dalam hal impian, relasi sosial, dan arah hidup yang lebih jelas.

Selain itu, masuknya Mars ke Aries pada 9 April menandai dimulainya fase baru yang penuh inisiatif dan keberanian.

Energi Aries yang dominan hingga pertengahan Mei menghadirkan dorongan untuk bertindak cepat, namun tetap menuntut keseimbangan dalam pengambilan keputusan.

Dari seluruh zodiak, terdapat 3 yang diprediksi paling merasakan dampak positifnya secara signifikan dikutip dari yourtango.com.