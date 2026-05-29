Leni Setya Wati
Jumat, 29 Mei 2026 | 20.07 WIB

Ramalan Zodiak Leo Besok Sabtu, 30 Mei 2026: Aura Percaya Diri Membawa Peluang dan Keberuntungan

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/provectors)

JawaPos.com - Leo memulai hari dengan energi yang hangat dan penuh pesona. Suasana hati yang positif membuat Anda lebih mudah menarik perhatian orang di sekitar.

Pengaruh Bulan yang selaras dengan Jupiter membantu meningkatkan rasa percaya diri sekaligus membuka sisi murah hati dalam diri Anda.

Sikap ramah dan kata-kata yang disampaikan dengan tulus bisa membawa respons yang baik dari banyak orang. Hari ini Anda juga cenderung lebih optimis dibanding biasanya.

Namun, pelajaran pentingnya adalah memahami kapan harus bersinar dan kapan memberi ruang bagi orang lain untuk ikut berperan. Keseimbangan ini akan membuat hubungan sosial terasa lebih nyaman dan harmonis.

Menjelang sore hingga malam, energi berubah ketika Bulan memasuki Sagitarius. Anda mungkin mulai menginginkan kebebasan, suasana baru, atau percakapan yang lebih jujur dan terbuka.

Keinginan untuk bergerak, mencoba sesuatu yang berbeda, atau keluar dari rutinitas akan terasa semakin kuat. Jika Anda bisa tetap fleksibel tanpa terlalu mengontrol keadaan, hari ini akan terasa lebih hidup dan menyenangkan.

Berikut ramalan lengkap zodiak Leo pada hari Sabtu, 30 Mei 2026 seperti dilansir dari laman Astroscope.

Cinta dan Hubungan

Dalam urusan asmara, Leo dipenuhi energi romantis dan hangat. Anda lebih mudah menunjukkan perhatian, memberikan pujian, dan membuat pasangan merasa dihargai.

Sikap penuh kasih ini dapat mempererat hubungan, terutama jika pasangan mampu menerima ketulusan Anda dengan baik.

Bagi Leo yang masih sendiri, hari ini memberi peluang untuk membangun koneksi yang terasa lebih menyenangkan dan alami.

Energi Sagitarius membuat Anda menginginkan hubungan yang jujur, santai, dan penuh petualangan. Karena itu, percakapan yang terlalu datar atau membosankan mungkin terasa kurang menarik.

Jika sedang dekat dengan seseorang, rencana spontan atau obrolan dari hati ke hati bisa membawa hubungan ke arah yang lebih dekat.

