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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 22 September 2026 | 15.40 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Selasa, 22 September 2026: Jangan Pendam Perasaan

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Pisces pada Selasa, 22 September 2026 mengingatkan pentingnya keberanian untuk menyampaikan isi hati kepada orang yang memiliki arti penting.

Sifat sensitif dan penuh pertimbangan membuat Pisces terkadang memilih memendam persoalan karena tidak ingin membuat orang lain merasa terbebani.

Namun, terlalu lama menyimpan perasaan justru dapat menciptakan jarak dan membuat maksud sebenarnya lebih mudah disalahpahami.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Pisces pada Selasa, 22 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Pisces yang sudah memiliki pasangan, cobalah mencari waktu yang nyaman untuk membicarakan hal-hal yang selama ini belum sempat disampaikan.

Pembicaraan mengenai perasaan tidak harus selalu dimulai dengan suasana serius.

Percakapan sederhana yang dilakukan dengan kejujuran dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat kedekatan dan membuat kedua pihak lebih memahami kondisi masing-masing.

Pisces juga perlu memberikan ruang kepada pasangan untuk mengungkapkan pandangannya.

Editor: Novia Tri Astuti
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