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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 22 September 2026 | 19.40 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Selasa, 22 September 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Pisces pada Selasa, 22 September 2026, berkaitan dengan kemampuan menjaga ritme antara kesibukan, waktu pemulihan, dan kondisi emosional.

Banyaknya urusan yang ingin diselesaikan terkadang membuat Pisces lupa bahwa tubuh memiliki batas dan membutuhkan kesempatan untuk mengembalikan energi.

Ketika tubuh mulai terasa lelah atau konsentrasi menurun, sebaiknya jangan terus memaksakan diri menyelesaikan pekerjaan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Pisces pada Selasa, 22 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Mengambil jeda bukan berarti mengabaikan tanggung jawab, tetapi menjadi bagian dari cara menjaga tubuh agar tetap mampu menjalankan aktivitas dengan baik.

Pisces juga perlu memberikan perhatian lebih pada kualitas tidur.

Jadwal istirahat yang berubah-ubah dapat membuat tubuh lebih mudah lelah dan turut memengaruhi suasana hati.

Karena itu, usahakan memiliki waktu tidur dan bangun yang lebih teratur serta kurangi kegiatan yang membuat pikiran terus aktif menjelang waktu istirahat.

Editor: Novia Tri Astuti
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