Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 22 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (freepik)
JawaPos.com - Jika bekerja, popularitas zodiak aries diantara rekan kerja mungkin akan meningkat hari ini. Kepribadian yang ramah membuat aries menarik banyak pengagum.
Aries juga harus berasumsi bahwa posisi baru akan menghadirkan tantangan sekaligus manfaat. Pastikan untuk tidak mencemarkan reputasi sendiri dengan cara apa pun.
Pekerjaan zodiak taurus mungkin akan membebani dan menyebabkan frustrasi. Namun, jika mampu mencurahkan segenap hati dan jiwa ke dalam pekerjaan, hal itu pasti akan membawa hasil positif.
Ini bisa menjadi waktu yang baik untuk mengkonsolidasi pekerjaan. Jangan khawatir, karena bantuan akan datang dengan cara yang tak terduga. Jadi, berikan saja upaya terbaikmu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Selasa, 22 September 2026.
Aries (21 Maret – 19 April)
Zodiak aries harus menghindari pertengkaran dengan pasangan dan mencoba menenangkan keadaan. Terkait karir, kekuatan dan tekad aries mampu memberikan dampak pada rekan kerja hari ini.
Sementara itu, berhati-hatilah karena aries kemungkinan akan mengalami cedera saat bekerja atau bepergian. Terkait keuangan, aries disarankan untuk berhati-hati serta waspada sebelum berinvestasi.
Cinta Aries
Hari ini, cobalah untuk menghindari pertengkaran dengan pasangan. Mungkin, ada beberapa masalah sepele yang dibesar-besarkan karena emosi sedang meluap. Cobalah menenangkan keadaan dan biarkan kepala dingin yang menang. Pertengkaran ini akan segera berlalu.
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Jawa Pos
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