Ramalan Zodiak Cancer 22 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Cancer (Freepik)
JawaPos.com - Zodiak cancer mungkin akan sibuk menerima telepon dari sumber yang kurang jelas. Mungkin ada baiknya untuk memeriksa nomor teleponmu, karena bisa saja ada masalah dengannya.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Selasa, 22 September 2026.
Cancer (21 Juni – 22 Juli)
Zodiak cancer harus berpikir sebelum menjalin hubungan baru jika baru saja putus hubungan. Terkait karir, pendekatan yang lugas dalam memenuhi tanggung jawab, membuat cancer unggul di tempat kerja.
Sementara itu, tenanglah, rasional, serta kendalikan amarahmu saat mengemudi di jalan. Terkait keuangan, lakukan investasi dengan aman atau tunggulah hingga waktu yang lebih menguntungkan untuk melakukannya.
Cinta Cancer
Jika baru saja putus hubungan dan merasa kesepian, cancer harus berpikir dua kali sebelum terburu-buru menjalin hubungan baru. Tidak peduli seberapa besar tidak menyukai situasi saat ini, akan lebih baik bagi cancer untuk meluangkan waktu berpikir dan memulihkan diri. Cancer bisa menemukan pasangan di lain hari.
Karir Cancer
Kerja keras cancer benar-benar diperhatikan, dan pendekatan yang lugas dalam memenuhi tanggung jawab membuat cancer unggul dibandingkan rekan kerja lainnya.
Perkuat hubungan baik dengan rekan kerja dan buat atasan menyadari bahwa cancer dapat memberi hasil yang diinginkan. Kemudian, saksikan imbalannya mengalir.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang
Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022