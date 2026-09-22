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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 22 September 2026 | 11.50 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 22 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Cancer (Freepik) - Image

Ilustrasi Cancer (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak cancer mungkin akan sibuk menerima telepon dari sumber yang kurang jelas. Mungkin ada baiknya untuk memeriksa nomor teleponmu, karena bisa saja ada masalah dengannya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Selasa, 22 September 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer harus berpikir sebelum menjalin hubungan baru jika baru saja putus hubungan. Terkait karir, pendekatan yang lugas dalam memenuhi tanggung jawab, membuat cancer unggul di tempat kerja.

Sementara itu, tenanglah, rasional, serta kendalikan amarahmu saat mengemudi di jalan. Terkait keuangan, lakukan investasi dengan aman atau tunggulah hingga waktu yang lebih menguntungkan untuk melakukannya.

Cinta Cancer

Jika baru saja putus hubungan dan merasa kesepian, cancer harus berpikir dua kali sebelum terburu-buru menjalin hubungan baru. Tidak peduli seberapa besar tidak menyukai situasi saat ini, akan lebih baik bagi cancer untuk meluangkan waktu berpikir dan memulihkan diri. Cancer bisa menemukan pasangan di lain hari.

Karir Cancer

Kerja keras cancer benar-benar diperhatikan, dan pendekatan yang lugas dalam memenuhi tanggung jawab membuat cancer unggul dibandingkan rekan kerja lainnya. 

Perkuat hubungan baik dengan rekan kerja dan buat atasan menyadari bahwa cancer dapat memberi hasil yang diinginkan. Kemudian, saksikan imbalannya mengalir.

Editor: Hanny Suwindari
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