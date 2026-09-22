Ramalan Zodiak Leo 22 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Melakukan penilaian ulang mengenai tujuan keuangan, mungkin diperlukan bagi zodiak leo. Beberapa harapan leo mungkin tidak realistis, sehingga leo perlu melihatnya dari sudut pandang yang lebih praktis.

Hal ini bukan berarti tidak akan terjadi, hanya saja akan memakan waktu sedikit lebih lama dari yang diharapkan. Anggap saja ini sebagai kesempatan untuk mengembangkan kesabaran. Susun ulang anggaranmu dan tetaplah bertahan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Selasa, 22 September 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Jangan khawatir karena zodiak leo akan pulih dengan cepat dan segera menemukan cinta kembali setelah baru saja putus. Terkait karir, leo akan meraih kesuksesan saat mengikuti ujian pegawai dan mendapatkan promosi.

Sementara itu, berhati-hatilah di sekitar benda tajam karena keo berisiko mengalami cedera saat ini. Terkait keuangan, berkonsultasilah dengan ahli keuangan dan lakukan riset sebanyak mungkin sebelum berinvestasi.

Cinta Leo

Hari ini mungkin akan membuat leo kecewa atau terluka dalam dunia percintaan, karena ada indikasi bahwa perpisahan mungkin terjadi. Masalah dalam hubungan leo sudah terjadi sejak beberapa waktu lalu. Jangan biarkan hal ini membuatmu terlalu sedih, karena leo akan pulih dengan cepat dan segera menemukan cinta kembali.

Karir Leo