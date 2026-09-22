Ramalan Zodiak Aries 22 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

ilustrasi aries (Freepik)
JawaPos.com - Sebuah panggilan telepon penting dari teman dekat atau pasangan, mungkin akan datang kepada zodiak aries saat bekerja hari ini.
Masalah-masalah mendesak perlu diselesaikan. Aries merasa tidak nyaman menggunakan waktu bekerja, karena takut menarik perhatian yang kurang menyenangkan.
Tetapi, aries perlu melakukan percakapan ini. Kemungkinan besar, tidak akan ada efek negatif secara jangka panjang. Jadi, lakukan apa yang harus dilakukan agar merasa jauh lebih baik.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Selasa, 22 September 2026.
Aries (21 Maret – 19 April)
Zodiak aries harus menghindari pertengkaran dengan pasangan dan mencoba menenangkan keadaan. Terkait karir, kekuatan dan tekad aries mampu memberikan dampak pada rekan kerja hari ini.
Sementara itu, berhati-hatilah karena aries kemungkinan akan mengalami cedera saat bekerja atau bepergian. Terkait keuangan, aries disarankan untuk berhati-hati serta waspada sebelum berinvestasi.
Cinta Aries
Hari ini, cobalah untuk menghindari pertengkaran dengan pasangan. Mungkin, ada beberapa masalah sepele yang dibesar-besarkan karena emosi sedang meluap. Cobalah menenangkan keadaan dan biarkan kepala dingin yang menang. Pertengkaran ini akan segera berlalu.
Karir Aries
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Jawa Pos
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