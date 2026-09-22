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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 22 September 2026 | 11.36 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Selasa, 22 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Zodiak pisces akan dihadapkan dengan banyak peluang finansial. Namun, fondasi kesuksesan finansial jangka panjang harus diletakkan melalui perencanaan yang cermat. 

Selama melakukan uji tuntas pada kemungkinan-kemungkinan paling signifikan untuk masa depan finansial, pisces akan dapat memanfaatkan peluang yang menguntungkan dengan cepat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Selasa, 22 September 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Segala upaya zodiak pisces untuk membantu seseorang yang disukai, akan semakin meningkatkan reputasi di matanya. Terkait karir, bersiaplah karena pisces akan ditawari posisi baru atau berkesempatan untuk bekerja mandiri.

Sementara itu, pisces harus berhati-hati karena ada risiko mengalami cedera akibat api serta benda panas. Terkait keuangan, pisces memiliki kesempatan untuk mencoba keberuntungan untuk berdagang saham. 

Cinta Pisces

Tidak diragukan lagi, pisces bersedia melakukan segala upaya untuk membantu seseorang yang istimewa yang sedang mengalami kesulitan. Berkat usaha keras dan kegigihan, pisces akan semakin meningkatkan reputasi di matanya. 

Karir Pisces

Hari ini, terdapat beberapa peluang menarik bagi pisces yang bekerja di bidang pendidikan. Pisces mungkin akan ditawari posisi lain atau berkesempatan untuk bekerja mandiri. 

Editor: Hanny Suwindari
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