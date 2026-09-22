Ramalan Zodiak Scorpio Selasa, 22 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Pertengkaran atau perselisihan mungkin terjadi antara zodiak scorpio dan keluarga. Cobalah untuk sangat berhati-hati dengan kata-katamu dan bersikaplah bijaksana saat menangani situasi seperti ini.

Selain itu, jika melihat anggota keluarga dalam suasana hati yang buruk, tahan diri dan bersikaplah sopan kepada mereka. Lebih baik untuk menghindari percakapan sepele hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Selasa, 22 September 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak scorpio sebaiknya berpikir kembali sebelum melakukan sesuatu yang akan disesali dalam hubungan asmara. Terkait karir, bersiaplah karena scorpio akan bergabung dengan lembaga bimbingan belajar untuk meningkatkan peluang bekerja.

Sementara itu, jangan mendekati perairan dalam karena cedera dan kecelakaan di sekitar air diperkirakan terjadi. Pada ranah keuangan, lakukan riset mendalam sebelum menanamkan dana dan memasuki pasar saham.

Cinta Scorpio

Scorpio mungkin akan mengalami beberapa masalah dan pertengkaran. Situasi perselingkuhan mungkin muncul dan scorpio tergoda oleh pesona orang lain. Sebaiknya tarik napas dalam-dalam dan pikirkan kembali. Jangan lakukan sesuatu yang akan disesali.

Karir Scorpio