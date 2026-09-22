Ramalan Zodiak Libra Selasa, 22 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)
JawaPos.com – Zodiak libra mungkin aka menjalin hubungan asmara dengan seorang teman dekat. Cobalah menghabiskan waktu berkualitas bersama. Tingkat pemahaman yang tinggi akan mulai terbangun setelahnya.
Kalian berdua tampaknya sangat menikmati kebersamaan satu sama lain. Libra perlu menjaga hubungan tetap kuat dan menikmati waktu yang menyenangkan bersama.
Penting untuk saling memahami sebelum membuat komitmen. Libra dapat mengakhiri hari yang berkesan ini dengan makan malam romantis dan menonton film romantis.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Selasa, 22 September 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak libra harus melepaskan dendam masa lalu dan membuka diri untuk menerima cinta baru. Terkait karir, libra akan menerima kabar baik mengenai karir yang membawa keuntungan melalui seorang teman atau kolega.
Sementara itu, sebaiknya hindari menggunakan benda-benda tajam dan peralatan listrik agar libra tidak terluka. Terkait keuangan, susunlah strategi tentang bagaimana membangun posisi keuangan yang baik.
Cinta Libra
Kunci utama dalam dunia percintaan libra hari ini adalah pengampunan. Sadarilah bahwa menyimpan dendam masa lalu hanya memenjarakan diri sendiri. Lepaskan dendam untuk selamanya dan bukalah diri untuk menerima cinta dan kebahagiaan baru kembali.
Karir Libra
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