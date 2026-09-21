Hidupnya Bakal Makmur, 5 Shio Ini Terlahir sebagai Penghasil Uang

ilustrasi shio kaya raya. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Beberapa orang tampaknya mudah menarik kekayaan dan peluang.
Mereka memiliki naluri bisnis, pendekatan cerdas terhadap keuangan, atau sekadar ambisi yang tepat untuk mewujudkan impian.
Astrologi Tiongkok menunjukkan bahwa beberapa shio secara alami cenderung sukses dalam urusan keuangan.
Entah melalui kerja keras, investasi cerdas, atau tekad yang kuat, mereka terlahir untuk menjadi penghasil uang.
Dilansir horoscope, berikut lima shio yang menonjol karena dorongan finansial dan energi alami untuk menarik uang.
1. Kerbau
Shio Kerbau paling cerdas dalam mengelola keuangan. Tidak seperti pemboros impulsif, mereka mengambil pendekatan yang sabar dan mantap terhadap uang.
Mereka percaya pada membangun kekayaan sedikit demi sedikit, baik melalui tabungan yang cermat, investasi cerdas, maupun karier yang menawarkan pertumbuhan jangka panjang.
Sifat praktis membuat mereka unggul dalam penganggaran dan pengelolaan sumber daya.
Tekad dipadukan dengan pola pikir yang membumi, memastikan mereka terus menapaki tangga kesuksesan.
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