Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Senin, 21 September 2026: Jaga Kebugaran dengan Konsisten

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Leo pada Senin, 21 September 2026 dapat dijaga melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dalam rutinitas sehari-hari.
Meski merasa memiliki energi yang cukup untuk menjalani berbagai kegiatan, Leo tetap perlu memperhatikan kebutuhan tubuh agar tidak mengalami kelelahan akibat terlalu banyak beraktivitas.
Pola makan menjadi salah satu hal yang sebaiknya mendapatkan perhatian lebih.
Leo dapat mulai mengurangi makanan yang terlalu berminyak atau sering digoreng dan memperbanyak pilihan makanan yang lebih beragam.
Tidak perlu melakukan perubahan besar secara tiba-tiba.
Perubahan kecil seperti mengatur porsi, menjaga waktu makan, serta memilih makanan dengan kandungan nutrisi yang lebih baik dapat menjadi langkah awal yang mudah dilakukan.
Kebutuhan cairan juga jangan sampai terabaikan, khususnya ketika Leo menjalani banyak aktivitas atau berada di lingkungan dengan suhu yang cukup tinggi.
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Jawa Pos
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