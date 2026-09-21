Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Senin, 21 September 2026: Jaga Pola Makan dan Istirahat

JawaPos.com - Kesehatan Gemini pada Senin, 21 September 2026 perlu mendapat perhatian, terutama karena kesibukan dapat membuat pola makan dan waktu istirahat menjadi kurang teratur.

Aktivitas yang padat mungkin membuat Gemini terbiasa melewatkan waktu makan atau memilih makanan dengan terburu-buru tanpa mempertimbangkan kebutuhan nutrisi tubuh.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Gemini pada Senin, 21 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Gemini tidak perlu mengubah seluruh kebiasaan secara drastis dalam waktu singkat.

Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten justru dapat membantu membangun rutinitas yang lebih mudah dipertahankan.

Cobalah menambah pilihan makanan yang lebih bergizi, mengurangi konsumsi secara berlebihan, serta memastikan kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi.

Selain asupan makanan, Gemini juga perlu memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk berhenti sejenak dari berbagai kesibukan.