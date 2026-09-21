Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Senin, 21 September 2026: Luangkan Waktu untuk Beristirahat

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Taurus pada Senin, 21 September 2026 perlu mendapat perhatian setelah rutinitas yang cukup padat membuat tubuh dan pikiran mengeluarkan banyak energi.
Taurus mungkin memiliki kebiasaan menyelesaikan semua tanggung jawab terlebih dahulu sebelum memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk beristirahat atau menikmati waktu luang.
Terus memaksakan diri untuk tetap aktif justru dapat membuat tubuh semakin lelah dan pikiran lebih mudah terbebani.
Karena itu, Taurus tidak perlu merasa bersalah ketika memilih mengambil waktu untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan.
Aktivitas sederhana yang disukai dapat membantu mengubah suasana hati sekaligus memberikan kesempatan bagi pikiran untuk sejenak lepas dari tekanan.
Taurus bisa membaca buku, mendengarkan musik, memasak, berjalan santai, atau sekadar berkumpul bersama orang-orang yang membuat suasana terasa nyaman.
Tidak semua waktu harus digunakan untuk bekerja atau menyelesaikan tugas.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022