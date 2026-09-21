Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Senin, 21 September 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Senin, 21 September 2026 perlu dijaga dengan memberikan porsi yang seimbang antara kesibukan dan waktu untuk memulihkan energi.

Keinginan untuk terus menyelesaikan berbagai tanggung jawab memang bisa membuat Capricorn merasa harus selalu produktif.

Namun, tubuh tetap membutuhkan jeda dan tidak seharusnya dipaksa bekerja melewati batas kemampuan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Senin, 21 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Mengabaikan rasa lelah terlalu sering dapat membuat stamina menurun dan konsentrasi ikut terganggu.

Karena itu, jangan merasa bersalah ketika perlu berhenti sejenak dari pekerjaan untuk memberikan tubuh kesempatan beristirahat.

Capricorn dapat mencoba membuat jadwal yang lebih realistis dengan membagi waktu antara kewajiban, istirahat, dan kegiatan pribadi.