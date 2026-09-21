Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 21 September 2026 | 22.18 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Taurus Senin, 21 September 2026: Jangan Terburu Menyimpulkan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Taurus pada Senin, 21 September 2026, dapat diwarnai berbagai pertanyaan mengenai perasaan, harapan, serta arah kedekatan dengan seseorang yang dianggap penting.

Sikap atau percakapan seseorang mungkin kembali terlintas dalam pikiran Taurus sehingga menimbulkan rasa penasaran yang belum menemukan jawaban.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Taurus pada Senin, 21 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Perasaan tersebut tidak perlu diabaikan, tetapi Taurus juga sebaiknya tidak langsung membuat kesimpulan hanya berdasarkan dugaan.

Bagi yang sudah memiliki pasangan, hal-hal yang mengganjal sebaiknya dibicarakan secara terbuka dengan tetap menjaga cara penyampaian agar tidak menyinggung perasaan pasangan.

Jangan berharap pasangan selalu bisa mengetahui apa yang sedang dipikirkan tanpa penjelasan yang jelas.

Kesalahpahaman lebih mudah terjadi ketika Taurus hanya menebak maksud dari perkataan atau tindakan seseorang tanpa mencoba memastikan situasi sebenarnya.

Taurus juga perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kebutuhan dalam hubungan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Aries Senin, 21 September 2026: Berani Membuka Hati - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Aries Senin, 21 September 2026: Berani Membuka Hati

Senin, 21 September 2026 | 22.15 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Senin, 21 September 2026: Bersabar Menghadapi Perubahan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Senin, 21 September 2026: Bersabar Menghadapi Perubahan

Senin, 21 September 2026 | 00.41 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Senin, 21 September 2026: Tetap Tenang Hadapi Perubahan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Senin, 21 September 2026: Tetap Tenang Hadapi Perubahan

Senin, 21 September 2026 | 00.30 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

6

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

7

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

10

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore