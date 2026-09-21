Ramalan Asmara Zodiak Taurus Senin, 21 September 2026: Jangan Terburu Menyimpulkan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Taurus pada Senin, 21 September 2026, dapat diwarnai berbagai pertanyaan mengenai perasaan, harapan, serta arah kedekatan dengan seseorang yang dianggap penting.
Sikap atau percakapan seseorang mungkin kembali terlintas dalam pikiran Taurus sehingga menimbulkan rasa penasaran yang belum menemukan jawaban.
Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Taurus pada Senin, 21 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Perasaan tersebut tidak perlu diabaikan, tetapi Taurus juga sebaiknya tidak langsung membuat kesimpulan hanya berdasarkan dugaan.
Bagi yang sudah memiliki pasangan, hal-hal yang mengganjal sebaiknya dibicarakan secara terbuka dengan tetap menjaga cara penyampaian agar tidak menyinggung perasaan pasangan.
Jangan berharap pasangan selalu bisa mengetahui apa yang sedang dipikirkan tanpa penjelasan yang jelas.
Kesalahpahaman lebih mudah terjadi ketika Taurus hanya menebak maksud dari perkataan atau tindakan seseorang tanpa mencoba memastikan situasi sebenarnya.
Taurus juga perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kebutuhan dalam hubungan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022