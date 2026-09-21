Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 21 September 2026 | 22.43 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Senin, 21 September 2026: Jangan Terburu-buru dalam Cinta

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Aquarius pada Senin, 21 September 2026, mengajak Anda memberikan waktu yang cukup sebelum menentukan ke mana sebuah hubungan akan diarahkan.

Perasaan yang sedang kuat memang dapat menimbulkan keinginan untuk segera memperoleh kepastian, tetapi kedekatan yang sehat tetap membutuhkan proses untuk menumbuhkan rasa percaya.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Aquarius pada Senin, 21 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Aquarius yang sudah memiliki pasangan, hindari memberikan tekanan hanya karena hubungan belum berkembang sesuai dengan bayangan Anda.

Setiap orang mempunyai cara berbeda dalam menunjukkan perhatian dan membutuhkan waktu yang tidak selalu sama untuk mengungkapkan perasaan.

Karena itu, komunikasi yang jujur akan jauh lebih membantu daripada mencoba menebak maksud pasangan berdasarkan sikap tertentu.

Jika terdapat persoalan yang selama ini belum dibicarakan, carilah waktu yang suasananya cukup tenang untuk menyampaikannya.

Usahakan pembicaraan tersebut tidak berubah menjadi ajang mencari kesalahan karena belum tentu seluruh persoalan dipahami dengan cara yang sama oleh kedua pihak.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Senin, 21 September 2026: Bangun Komunikasi yang Sehat - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Senin, 21 September 2026: Bangun Komunikasi yang Sehat

Senin, 21 September 2026 | 22.40 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Sagittarius Senin, 21 September 2026: Jangan Terjebak Asumsi - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Sagittarius Senin, 21 September 2026: Jangan Terjebak Asumsi

Senin, 21 September 2026 | 22.38 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Scorpio Senin, 21 September 2026: Buka Diri pada Peluang Baru - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Scorpio Senin, 21 September 2026: Buka Diri pada Peluang Baru

Senin, 21 September 2026 | 22.35 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

6

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

7

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

10

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore