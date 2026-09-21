Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Senin, 21 September 2026: Bangun Komunikasi yang Sehat

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Senin, 21 September 2026, mungkin terasa lebih serius karena ada pembicaraan atau persoalan hubungan yang membutuhkan perhatian lebih.
Keseriusan tersebut tidak selalu berarti hubungan sedang menghadapi masalah besar.
Bisa jadi, Capricorn dan pasangan sedang berada pada tahap untuk memahami keinginan serta arah hubungan secara lebih mendalam.
Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Capricorn pada Senin, 21 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Ketika terjadi perbedaan pandangan, Capricorn sebaiknya tidak langsung menarik diri atau menganggap pasangan tidak mampu memahami perasaan Anda.
Cobalah mengungkapkan isi hati secara jujur dengan memilih kata-kata yang tetap menjaga suasana percakapan.
Mempertahankan pendapat memang penting, tetapi terlalu keras dengan keinginan sendiri dapat membuat pasangan merasa tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan sudut pandangnya.
Hubungan yang sehat membutuhkan kemampuan untuk tetap berpegang pada prinsip sekaligus menghargai kebutuhan orang yang dicintai.
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Jawa Pos
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