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Sabtu, 29 Agustus 2026 | 01.17 WIB

Rezeki Orang Tua Dipercaya Makin Lancar, 7 Weton Anak Ini Jadi Sorotan

Ilustrasi anak pembawa kekayaan bagi orang tua (freepik) - Image

Ilustrasi anak pembawa kekayaan bagi orang tua (freepik)

JawaPos.com - Kehadiran buah hati tentu menjadi kebahagiaan besar bagi setiap keluarga. Dalam budaya Jawa, kelahiran seorang anak bahkan tidak hanya dipandang sebagai anugerah, tetapi juga kerap dikaitkan dengan perubahan perjalanan rezeki dan kehidupan orang tuanya.

Kepercayaan terhadap weton menjadi salah satu bagian dari tradisi tersebut. Perpaduan hari lahir dan pasaran Jawa dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter serta perjalanan kehidupan seseorang.

Dalam sejumlah penafsiran Primbon Jawa, terdapat weton anak yang dianggap mempunyai keberuntungan khusus. Kehadirannya dipercaya dapat membawa energi positif sekaligus membuka peluang rezeki bagi keluarga.

Namun, keyakinan tersebut tetap menempatkan pola asuh dan pendidikan sebagai hal penting. Anak perlu dibesarkan dengan kasih sayang, nilai kebaikan, serta bimbingan yang tepat agar potensi positif yang dipercaya melekat pada wetonnya dapat berkembang dengan baik.

Dikutip dari kanal YouTube Alun Firmansyah, berikut sejumlah weton anak yang dalam kepercayaan Primbon Jawa disebut dapat membawa hoki bagi orang tuanya.

1. Jumat Legi

Jumat Legi disebut berada di bawah naungan Satrio Wibowo. Dalam penafsiran tradisional, anak yang lahir pada weton ini dipercaya memiliki potensi menjadi pembawa keberuntungan bagi keluarga.

Meski demikian, keberuntungan tersebut tidak semata-mata dianggap datang dengan sendirinya. Peran orang tua dalam membentuk karakter anak sejak dini dinilai sangat penting.

Dengan pendidikan yang baik, karakter positif anak diharapkan berkembang sehingga kemampuan dan potensinya dapat menjadi bekal untuk kehidupan di masa mendatang.

2. Kamis Legi

Kamis Legi juga termasuk weton yang dipercaya memiliki hubungan dengan datangnya rezeki melalui kebaikan.

Pemilik weton ini digambarkan mempunyai kecenderungan peduli terhadap orang lain dan senang memberikan bantuan. Kebaikan yang dilakukan kepada sesama dipercaya suatu saat dapat kembali dalam bentuk pertolongan, kesempatan, maupun keberuntungan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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