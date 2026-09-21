Hidupnya Kerap Dihampiri Hoki, 5 Zodiak Ini Konon Punya Aura Keberuntungan

ilustrasi zodiak yang beruntung. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Astrologi kerap digunakan sebagian orang untuk melihat karakter dan kecenderungan kehidupan berdasarkan zodiak. Salah satu hal yang sering menarik perhatian adalah soal keberuntungan yang dipercaya dimiliki oleh masing-masing zodiak.
Meski pencapaian dalam kehidupan pada dasarnya juga dipengaruhi oleh usaha, keputusan, dan kesempatan, sejumlah astrolog menganggap ada zodiak tertentu yang lebih sering dikaitkan dengan peluang positif serta keberuntungan.
Dilansir dari Horoscope, terdapat lima zodiak yang sering dianggap memiliki peruntungan kuat dan cenderung mudah menemukan peluang baik dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut daftarnya:
Sagitarius berada di bawah pengaruh Jupiter, planet yang dalam astrologi kerap dikaitkan dengan ekspansi dan keberuntungan. Karena itu, zodiak ini sering disebut sebagai salah satu yang memiliki peruntungan paling kuat.
Karakter petualang, optimistis, dan berani mencoba hal baru membuat Sagitarius tidak mudah melewatkan kesempatan. Dalam urusan perjalanan, pekerjaan, maupun hubungan, keberanian mereka dipercaya dapat membuka berbagai kemungkinan yang sebelumnya tidak terduga.
Leo berada di bawah pengaruh Matahari dan dikenal memiliki karakter percaya diri serta karisma yang kuat. Mereka juga sering digambarkan sebagai pribadi yang nyaman berada di posisi kepemimpinan.
Kepercayaan diri tersebut dipercaya membantu Leo berani mengambil peluang yang datang. Dalam astrologi, sikap berani dan keinginan untuk terus berkembang membuat zodiak ini kerap diasosiasikan dengan keberuntungan.
Libra dikenal melalui simbol timbangan yang merepresentasikan keseimbangan. Zodiak ini berada di bawah pengaruh Venus, yang dalam astrologi berkaitan dengan hubungan, keindahan, dan keharmonisan.
Kemampuan Libra dalam menjaga hubungan dan berkomunikasi secara diplomatis dipercaya menjadi salah satu sumber keberuntungan mereka. Peluang baik disebut dapat muncul melalui relasi, kerja sama, maupun kemitraan yang dibangun dengan orang lain.
Pisces sering digambarkan sebagai pribadi yang intuitif, sensitif, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap orang lain. Dalam astrologi, zodiak ini dikaitkan dengan Jupiter dan Neptunus.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022