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Rabbany Wanadriani
Senin, 21 September 2026 | 21.30 WIB

Hidupnya Kerap Dihampiri Hoki, 5 Zodiak Ini Konon Punya Aura Keberuntungan

ilustrasi zodiak yang beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak yang beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Astrologi kerap digunakan sebagian orang untuk melihat karakter dan kecenderungan kehidupan berdasarkan zodiak. Salah satu hal yang sering menarik perhatian adalah soal keberuntungan yang dipercaya dimiliki oleh masing-masing zodiak.

Meski pencapaian dalam kehidupan pada dasarnya juga dipengaruhi oleh usaha, keputusan, dan kesempatan, sejumlah astrolog menganggap ada zodiak tertentu yang lebih sering dikaitkan dengan peluang positif serta keberuntungan.

Dilansir dari Horoscope, terdapat lima zodiak yang sering dianggap memiliki peruntungan kuat dan cenderung mudah menemukan peluang baik dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut daftarnya:

1. Sagitarius

Sagitarius berada di bawah pengaruh Jupiter, planet yang dalam astrologi kerap dikaitkan dengan ekspansi dan keberuntungan. Karena itu, zodiak ini sering disebut sebagai salah satu yang memiliki peruntungan paling kuat.

Karakter petualang, optimistis, dan berani mencoba hal baru membuat Sagitarius tidak mudah melewatkan kesempatan. Dalam urusan perjalanan, pekerjaan, maupun hubungan, keberanian mereka dipercaya dapat membuka berbagai kemungkinan yang sebelumnya tidak terduga.

2. Leo

Leo berada di bawah pengaruh Matahari dan dikenal memiliki karakter percaya diri serta karisma yang kuat. Mereka juga sering digambarkan sebagai pribadi yang nyaman berada di posisi kepemimpinan.

Kepercayaan diri tersebut dipercaya membantu Leo berani mengambil peluang yang datang. Dalam astrologi, sikap berani dan keinginan untuk terus berkembang membuat zodiak ini kerap diasosiasikan dengan keberuntungan.

3. Libra

Libra dikenal melalui simbol timbangan yang merepresentasikan keseimbangan. Zodiak ini berada di bawah pengaruh Venus, yang dalam astrologi berkaitan dengan hubungan, keindahan, dan keharmonisan.

Kemampuan Libra dalam menjaga hubungan dan berkomunikasi secara diplomatis dipercaya menjadi salah satu sumber keberuntungan mereka. Peluang baik disebut dapat muncul melalui relasi, kerja sama, maupun kemitraan yang dibangun dengan orang lain.

4. Pisces

Pisces sering digambarkan sebagai pribadi yang intuitif, sensitif, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap orang lain. Dalam astrologi, zodiak ini dikaitkan dengan Jupiter dan Neptunus.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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