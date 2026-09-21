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Rabbany Wanadriani
Senin, 21 September 2026 | 21.01 WIB

Ramalan Shio Selasa 22 September 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

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ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kecemburuan mungkin merusak hubungan atau kemampuan shio Ular untuk memulai hubungan baru.

Sementara shio Anjing bisa kehilangan sesuatu yang berharga.

Berikut ini ramalan shio pada hari Selasa 22 September 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Sebuah proyek jangka panjang mungkin membutuhkan dana lebih dari yang Anda miliki.

Apakah ada teman yang menawarkan bantuan? Pertimbangkan pilihan Anda terlebih dahulu.

Menerima bantuan mereka mungkin akan menimbulkan rasa kewajiban.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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