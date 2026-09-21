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Rabbany Wanadriani
Senin, 21 September 2026 | 21.00 WIB

Ramalan Zodiak Selasa 22 September 2026: Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Lihatlah anggaran Sagitarius dengan berani, optimisme dapat membawa wawasan, bukan kecerobohan.

Di sisi lain, pengelolaan anggaran terasa lebih mudah jika Pisces mengandalkan intuisi dan kesabaran.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan pada Selasa 22 September 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Sagitarius – (22 November hingga 21 Desember)

Petualangan menanti, bahkan jika hanya dalam imajinasi Anda, bumbui romantisme dengan rencana bersama.

Visi Anda di tempat kerja menarik pengagum, tetapi jangan mengabaikan detail penting.

Lihatlah anggaran Anda dengan berani, optimisme dapat membawa wawasan, bukan kecerobohan.

Berolahragalah dan temukan tawa dalam hari Anda.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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