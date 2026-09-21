Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 21 September 2026 | 23.55 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Selasa, 22 September 2026: Hindari Pikiran Negatif dan Berani Berencana

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Scorpio besok, Selasa, 22 September 2026, mengajak Anda untuk tidak terlalu larut dalam pikiran negatif yang dapat mengganggu ketenangan dan kepercayaan diri.

Scorpio mungkin sedang membandingkan pencapaian pribadi dengan keberhasilan orang lain, padahal setiap orang memiliki perjalanan dan waktu perkembangan yang berbeda.

Daripada terus mempertanyakan kemampuan diri, cobalah memusatkan perhatian pada peluang yang masih dapat diusahakan.

Kesempatan yang baik mungkin datang pada waktu yang tidak terduga, sehingga Scorpio perlu tetap mempersiapkan diri tanpa terlalu memaksakan hasil.

Dalam urusan asmara, Scorpio yang masih sendiri berpeluang bertemu seseorang yang menarik melalui pertemuan atau interaksi baru.

Sementara itu, keinginan untuk memulai bisnis sendiri dapat menjadi alasan untuk mulai menyusun rencana secara lebih serius.

Kondisi keuangan juga perlu diperhatikan agar setiap langkah yang diambil tidak menimbulkan tekanan tambahan.

Jika ingin bepergian untuk menemui pasangan, Scorpio sebaiknya mempertimbangkan kembali kesiapan emosional, waktu, dan kebutuhan perjalanan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Karier Zodiak Scorpio Senin, 21 September 2026: Siapkan Langkah Membangun Usaha - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Scorpio Senin, 21 September 2026: Siapkan Langkah Membangun Usaha

Senin, 21 September 2026 | 22.36 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Scorpio Senin, 21 September 2026: Buka Diri pada Peluang Baru - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Scorpio Senin, 21 September 2026: Buka Diri pada Peluang Baru

Senin, 21 September 2026 | 22.35 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Senin, 21 September 2026 | 20.22 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

6

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

7

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

10

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore