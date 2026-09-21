Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 21 September 2026 | 23.45 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Selasa, 22 September 2026: Tetap Fokus dan Terbuka

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn besok, Selasa, 22 September 2026, mengajak Anda untuk menjauhkan diri dari pikiran negatif yang dapat menghambat langkah dan mengurangi rasa percaya diri.

Capricorn mungkin sedang menghadapi berbagai tuntutan yang membuat pikiran dipenuhi kekhawatiran mengenai pekerjaan, hubungan, atau rencana masa depan.

Namun, terlalu lama berfokus pada kemungkinan buruk justru dapat membuat persoalan terasa lebih berat daripada keadaan sebenarnya.

Besok dapat menjadi kesempatan untuk menata kembali cara berpikir dan memberikan ruang bagi diri sendiri untuk melihat situasi secara lebih jernih.

Keseimbangan antara pekerjaan dan waktu istirahat juga perlu diperhatikan agar Capricorn tidak menghabiskan seluruh energi untuk mengejar target.

Dalam urusan asmara, hubungan mungkin terasa lebih serius sehingga komunikasi terbuka diperlukan untuk memahami harapan masing-masing.

Sementara itu, kesediaan mendengarkan nasihat orang lain dapat memberikan sudut pandang baru yang bermanfaat bagi perkembangan Capricorn.

Perjalanan ke tempat baru juga berpeluang menghadirkan pengalaman menarik serta kesempatan untuk mengenal orang-orang dengan latar belakang berbeda.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Aquarius Besok Selasa, 22 September 2026: Percaya Diri dan Atur Langkah - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Selasa, 22 September 2026: Percaya Diri dan Atur Langkah

Senin, 21 September 2026 | 23.40 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Selasa, 22 September 2026: Jujur pada Perasaan dan Waspada - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces Besok Selasa, 22 September 2026: Jujur pada Perasaan dan Waspada

Senin, 21 September 2026 | 23.35 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Selasa, 22 September 2026: Berani Melangkah dengan Dukungan Orang Dekat - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra Besok Selasa, 22 September 2026: Berani Melangkah dengan Dukungan Orang Dekat

Senin, 21 September 2026 | 23.30 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

6

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

7

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

10

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore