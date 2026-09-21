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Rabbany Wanadriani
Senin, 21 September 2026 | 20.32 WIB

Ramalan Zodiak Selasa 22 September 2026: Aries, Taurus, Gemini, dana Cancer

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Bagi Taurus, penganggaran yang praktis membantu mengimbangi pengeluaran yang berlebihan baru-baru ini.

Sedangkan Gemini jaga agar komitmen keuangan tetap fleksibel.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan pada Selasa 22 September 2026 untuk Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Aries – (21 Maret hingga 19 April)

Semangat membara di dalam dirimu memicu tindakan, tetapi atur tempo karena romansa membutuhkan sentuhan yang lebih lembut.

Di tempat kerja, ketekunanmu dihargai, imbalan finansial kecil bisa datang secara tak terduga.

Keraguan diri memudar saat Anda mempercayai visi untuk masa depan.

Salurkan energi gugupmu ke dalam gerakan dan perawatan diri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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