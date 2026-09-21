Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Senin, 21 September 2026 | 20.23 WIB

Ramalan Zodiak Libra Selasa, 22 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Libra (23 September–22 Oktober) diingatkan bahwa kehidupan selalu memiliki fase naik dan turun.

Pengaruh Bulan di Capricorn mendorong Anda agar tidak membiarkan masalah atau masa sulit menghilangkan kebahagiaan yang masih bisa dinikmati.

Dalam menjaga kesehatan, hindari aktivitas fisik yang terlalu berlebihan. Tubuh juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi.

Jangan merasa sungkan meminta bantuan kepada orang lain ketika Anda memang membutuhkannya.

Dalam kehidupan asmara, sebuah kesadaran baru atau perubahan penting mungkin terjadi dalam hubungan Libra.

Sementara itu, kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan sosial atau membantu suatu tujuan yang bermanfaat bagi orang lain juga mungkin muncul.

Bagi Libra yang memiliki rencana bepergian, perjalanan internasional dapat menjadi salah satu agenda yang mulai dipertimbangkan.

Inilah ramalan zodiak Libra selengkapnya pada Selasa, 22 September 2026 seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Libra

Pengaruh Venus membawa peluang bagi Libra yang masih lajang untuk bertemu seseorang yang menarik, termasuk melalui aplikasi kencan.

Pertemuan tersebut mungkin terasa intens dan romantis pada awalnya. Meski demikian, jangan langsung membangun harapan terlalu tinggi sebelum benar-benar mengenal orang tersebut lebih jauh.

Nikmati proses mengenal satu sama lain dan berikan waktu agar hubungan berkembang secara alami. Dengan begitu, Libra dapat melihat apakah kedekatan tersebut benar-benar memiliki potensi untuk berlanjut.

Keuangan Libra

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Libra 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Senin, 21 September 2026 | 20.00 WIB

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Senin, 21 September 2026 | 19.24 WIB

Ramalan Libra Mingguan 21 hingga 27 September 2026: Karier Makin Maju, Peluang Cuan Terbuka - Image
Zodiak

Ramalan Libra Mingguan 21 hingga 27 September 2026: Karier Makin Maju, Peluang Cuan Terbuka

Senin, 21 September 2026 | 18.04 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

6

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

7

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

10

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore