Ramalan Zodiak Libra Selasa, 22 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

JawaPos.com - Libra (23 September–22 Oktober) diingatkan bahwa kehidupan selalu memiliki fase naik dan turun.
Pengaruh Bulan di Capricorn mendorong Anda agar tidak membiarkan masalah atau masa sulit menghilangkan kebahagiaan yang masih bisa dinikmati.
Dalam menjaga kesehatan, hindari aktivitas fisik yang terlalu berlebihan. Tubuh juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi.
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Jangan merasa sungkan meminta bantuan kepada orang lain ketika Anda memang membutuhkannya.
Dalam kehidupan asmara, sebuah kesadaran baru atau perubahan penting mungkin terjadi dalam hubungan Libra.
Sementara itu, kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan sosial atau membantu suatu tujuan yang bermanfaat bagi orang lain juga mungkin muncul.
Bagi Libra yang memiliki rencana bepergian, perjalanan internasional dapat menjadi salah satu agenda yang mulai dipertimbangkan.
Inilah ramalan zodiak Libra selengkapnya pada Selasa, 22 September 2026 seperti dilansir dari laman Astrotalk.
Cinta Libra
Pengaruh Venus membawa peluang bagi Libra yang masih lajang untuk bertemu seseorang yang menarik, termasuk melalui aplikasi kencan.
Pertemuan tersebut mungkin terasa intens dan romantis pada awalnya. Meski demikian, jangan langsung membangun harapan terlalu tinggi sebelum benar-benar mengenal orang tersebut lebih jauh.
Nikmati proses mengenal satu sama lain dan berikan waktu agar hubungan berkembang secara alami. Dengan begitu, Libra dapat melihat apakah kedekatan tersebut benar-benar memiliki potensi untuk berlanjut.
Keuangan Libra
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