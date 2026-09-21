Ramalan Zodiak Libra Besok Selasa, 22 September 2026: Berani Melangkah dengan Dukungan Orang Dekat

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra besok, Selasa, 22 September 2026, mengajak Anda untuk lebih bersabar dan memperlakukan diri sendiri dengan penuh penghargaan.
Libra mungkin sedang menghadapi situasi yang membutuhkan ketenangan, terutama ketika hasil yang diharapkan belum sesuai dengan rencana.
Daripada terus menyalahkan diri sendiri, cobalah memberikan ruang untuk memahami proses dan menerima bahwa setiap orang memiliki batas kemampuan.
Aktivitas kreatif seperti memasak, membuat kue, atau mencoba kegiatan baru dapat membantu Libra menemukan kebahagiaan sederhana di tengah rutinitas.
Dalam urusan asmara, Libra yang baru saja mengakhiri hubungan perlu mulai melepaskan masa lalu agar dapat melanjutkan kehidupan dengan lebih tenang.
Sementara itu, persoalan pekerjaan sebaiknya tidak selalu dihadapi seorang diri karena dukungan dari rekan satu tim dapat membantu menemukan solusi.
Dalam keuangan, Libra perlu mengandalkan kerja keras dan tidak hanya berharap pada keberuntungan ketika mengejar target finansial.
Sebelum mengambil keputusan besar, mintalah saran dari orang-orang terdekat yang dipercaya agar pilihan yang dibuat dapat dipertimbangkan secara lebih matang.
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