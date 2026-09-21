Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 21 September 2026 | 23.30 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Selasa, 22 September 2026: Berani Melangkah dengan Dukungan Orang Dekat

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra besok, Selasa, 22 September 2026, mengajak Anda untuk lebih bersabar dan memperlakukan diri sendiri dengan penuh penghargaan.

Libra mungkin sedang menghadapi situasi yang membutuhkan ketenangan, terutama ketika hasil yang diharapkan belum sesuai dengan rencana.

Daripada terus menyalahkan diri sendiri, cobalah memberikan ruang untuk memahami proses dan menerima bahwa setiap orang memiliki batas kemampuan.

Aktivitas kreatif seperti memasak, membuat kue, atau mencoba kegiatan baru dapat membantu Libra menemukan kebahagiaan sederhana di tengah rutinitas.

Dalam urusan asmara, Libra yang baru saja mengakhiri hubungan perlu mulai melepaskan masa lalu agar dapat melanjutkan kehidupan dengan lebih tenang.

Sementara itu, persoalan pekerjaan sebaiknya tidak selalu dihadapi seorang diri karena dukungan dari rekan satu tim dapat membantu menemukan solusi.

Dalam keuangan, Libra perlu mengandalkan kerja keras dan tidak hanya berharap pada keberuntungan ketika mengejar target finansial.

Sebelum mengambil keputusan besar, mintalah saran dari orang-orang terdekat yang dipercaya agar pilihan yang dibuat dapat dipertimbangkan secara lebih matang.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Karier Zodiak Libra Senin, 21 September 2026: Jangan Takut Meminta Bantuan - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Libra Senin, 21 September 2026: Jangan Takut Meminta Bantuan

Senin, 21 September 2026 | 22.33 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Libra Senin, 21 September 2026: Hargai Proses dalam Cinta - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Libra Senin, 21 September 2026: Hargai Proses dalam Cinta

Senin, 21 September 2026 | 22.32 WIB

Ramalan Zodiak Libra Selasa, 22 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra Selasa, 22 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Senin, 21 September 2026 | 20.23 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

6

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

7

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

10

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore