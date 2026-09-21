Ramalan Zodiak Libra 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak libra akan ceria, sehingga tidak ada yang dapat menghentikanmu.

Sikap positif akan terlihat dalam kepribadian dan juga dalam segala hal yang libra lakukan.

Manfaatkan energi positif ini sebaik-baiknya dengan menyelesaikan tugas-tugas yang tertunda.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Senin, 21 September 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra perlu menunjukkan penghargaan kepada pasangan untuk membuatnya merasa spesial. Terkait karir, terimalah penghargaan yang didapatkan dan anggap hal itu sebagai tanda bahwa perusahaan senang dengan kinerjamu.

Sementara itu, fokuslah saat mengangkat benda berat agar libra tidak berisiko menjatuhkannya dan melukai orang lain. Terkait keuangan, susunlah strategi tentang bagaimana membangun posisi keuangan yang baik.

Cinta Libra

Sebaiknya libra menunjukkan penghargaan kepada pasangan untuk membuatnya merasa istimewa. Perlu diingat bahwa ketika dipuji, pasangan akan berkembang, maju, dan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang lebih besar.

Penghargaan kecil ini akan diterima dengan baik oleh pasangan. Oleh karena itu, ungkapkan cinta kepada pasangan untuk meningkatkan kualitas hubunganmu.

Karir Libra

Libra mungkin akan mendapatkan dorongan dalam karir tanpa meninggalkan pekerjaan saat ini. Libra tentu bisa mengharapkan kejutan. Meskipun promosi belum tersedia, perusahaan akan memberi libra penghargaan berupa tunjangan transportasi.

Terimalah penghargaan ini dengan rasa syukur dan anggaplah itu sebagai tanda bahwa perusahaan sangat senang dengan kinerja libra.

Kesehatan Libra

Terdapat risiko cedera jika libra mengangkat benda berat. Gunakan penyangga dan berhati-hatilah agar tidak membebani punggung. Selain itu, fokus dan perhatikan saat mengangkat benda berat agar libra tidak berisiko menjatuhkannya dan melukai orang lain.