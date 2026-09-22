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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 22 September 2026 | 23.25 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Rabu, 23 September 2026: Jaga Emosi dan Perhatikan Pengeluaran

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra besok, Rabu, 23 September 2026, mengajak Anda untuk lebih memahami kondisi emosional sebelum mengambil keputusan atau merespons situasi tertentu.

Perasaan yang tidak stabil dapat membuat Libra lebih mudah mengalami kebingungan, terutama ketika harus menghadapi persoalan yang membutuhkan ketenangan dan pertimbangan.

Karena itu, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan hanya berdasarkan apa yang terlihat atau dirasakan sesaat.

Dalam urusan kesehatan, Libra juga perlu lebih selektif ketika menerima saran dan memastikan informasi tersebut berasal dari orang yang dapat dipercaya.

Sementara itu, kehidupan asmara berpeluang menghadirkan kejutan melalui pertemuan dengan seseorang yang baru dikenal.

Di bidang karier, Libra disarankan untuk menjaga harapan tetap realistis dan tidak memaksakan hasil yang berada di luar kendali.

Kondisi keuangan juga perlu diperhatikan, terutama dalam mengatur pengeluaran agar tidak menimbulkan tekanan di kemudian hari.

Jika memiliki rencana bepergian, perbedaan pendapat kecil mungkin muncul sehingga Libra perlu menjaga komunikasi dan tidak membiarkan persoalan sederhana merusak suasana.

Editor: Novia Tri Astuti
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