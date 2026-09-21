Ramalan Zodiak Aquarius 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak aquarius akan mendapatkan apresiasi atas semua kerja keras yang telah dilakukan. Tindakan tanpa pamrih aquarius di masa lalu akan mendapatkan pengakuan dan pujian.

Kerja keras ekstra yang telah aquarius lakukan di tempat kerja menarik perhatian atasan. Aquarius akan menjadi contoh bagi orang lain di tempat kerja.

Cara kerja aquarius yang baik dan tulus akan dihargai dengan pujian. Teruslah melakukan pekerjaan yang baik dengan ekspektasi yang rendah, dan kesuksesan akan mengikuti aquarius.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Senin, 21 September 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius perlu menemukan cara kreatif untuk menjaga percikan asmara tetap hidup. Terkait karir, menggabungkan kreativitas dan imajinasi dengan logika dan kepraktisan, akan membuat aquarius meraih kesuksesan.

Sementara itu, hindari mengonsumsi makanan tidak sehat untuk mengatasi gangguan pencernaan ringan yang mengganggu. Pada sisi keuangan, bayarlah jumlah pajak dengan tepat dengan berkonsultasi bersama akuntan pajak atau pengacara profesional.

Cinta Aquarius

Beberapa pengalaman romantis yang pernah aquarius nikmati bersama pasangan di masa lalu, mungkin akan terlintas di pikiran.

Kenangan-kenangan ini akan membawa kebahagiaan dan mendorong aquarius untuk melakukan sesuatu agar hubungan romantis menjadi lebih menarik di masa depan. Temukan cara-cara kreatif untuk menjaga agar percikan asmara tetap hidup.

Karir Aquarius

Semua kerja kerasmu akhirnya membuahkan hasil. Nikmati momen kejayaan, dimana pujian akan datang menghampirimu. Ini semua terjadi karena aquarius sukses menggabungkan kreativitas dan imajinasi dengan logika dan kepraktisan.

Semua orang menyukai ide-ide aquarius. Teruslah seperti ini dan aquarius akan mendapatkan kesempatan demi kesempatan untuk berkembang.

Kesehatan Aquarius

Gangguan pencernaan ringan mungkin mengganggu. Akibatnya, aquarius merasa tegang dan mudah tersinggung. Atasi akar masalahnya dengan menghindari mengonsumsi makanan tidak sehat.

Minum jus segar, istirahat yang cukup, dan makanan rumahan akan sangat membantu aquarius mendapatkan kesehatan yang baik. Jika perlu, kosongkan jadwal untuk bersantai di rumah dan memulihkan diri.